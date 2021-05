2-0. La fórmula Bergessio-Fernández le da la Supercopa Uruguaya a Nacional

Jugadores del Nacional celebran su triunfo ante el Wanderers durante la final de la Supercopa Uruguaya de Fútbol 2021, hoy en el estadios Estadio Centenario en Montevideo (Uruaguay). EFE/Raúl Martínez

Montevideo, 2 may (EFE).- Con goles de los argentinos Leandro Fernández y Gonzalo Bergessio, el Nacional venció este domingo al Montevideo Wanderers por 2-0 y se consagró campeón de la Supercopa Uruguaya 2021.

De esta forma, el tricolor prolongó el buen momento que atraviesa en el plano local, donde en esta temporada intentará conseguir el tricampeonato.

Ambos con tres defensores y futbolistas rápidos por las bandas, el Nacional y el Montevideo Wanderers salieron a buscar el primer tanto del encuentro desde el comienzo.

El tricolor volcó su juego hacia la derecha, donde Brian Ocampo y Andrés D'Alessandro se asociaron de buena manera para tratar de abastecer al goleador Bergessio.

Fernández, en tanto, los acompañó en algunas jugadas puntuales antes de moverse hacia el centro y también a la izquierda de una forma tan rápida que complicó mucho a sus marcadores.

Contrario a esto, tal como se había visto días atrás en el juego por Copa Libertadores ante el Atlético Nacional de Medellín, el fútbol ofensivo que mostró el conjunto dirigido por Alejandro Cappuccio le trajo algunas complicaciones a la hora de marcar.

Sin embargo, su poder ofensivo fue más pesado que los errores en la última línea y a los 13 minutos encontró el primer gol por intermedio de un golpe de cabeza de Fernández.

Con el 1-0, el tricolor fue por más y pudo encontrar el segundo con dos buenos disparos de Ocampo, uno desviado y otro bien resuelto por el portero Ignacio de Arruabarrena.

El Wanderers, por su parte, fue bajando su intensidad con el paso de los minutos y aunque trató de acercase no le generó peligro al meta Sergio Rochet.

En el segundo tiempo, el encuentro no cambió la tónica y el Nacional siguió volcado al ataque, mientras que su rival solo se aproximó con algún contragolpe.

Antes de los 60 minutos, D'Alessandro desparramó al portero rival y pudo anotar un golazo, evitado por un defensor que estaba parado sobre la línea.

Esa fue la última del argentino, quien a sus 40 años se mostró tan vigente como en el año 2000 cuando debutó con la camiseta del River Plate.

A los 78 minutos, luego de que el árbitro pitara un penalti luego de ser convocado por el VAR, Bergessio marcó el segundo con un potente disparo al ángulo.

De esa forma, el Nacional cerró el juego y se anotó una victoria que le permitió levantar la primera copa de la temporada.

El triunfo significó también el primer campeonato logrado por Cappuccio como director técnico del tricolor y su segundo en Primera División luego del Apertura 2020 logrado con el Rentistas.

- Ficha técnica:

2. Nacional: Sergio Rochet; Guzmán Corujo, Mathías Laborda, Cristian Almeida; Brian Ocampo, Joaquín Trasante (m.89, Nicolás Marichal), Felipe Carballo (m.89, Maximiliano Cantera), Camilo Cándido, Andrés D'Alessandro (m.60, Emiliano Martínez); Gonzalo Bergessio (m.89, Guillermo May) y Leandro Fernández (m.80, Alfonso Trezza).

Entrenador: Alejandro Cappuccio.

0. Montevideo Wanderers: Ignacio de Arruabarrena; Hernan Petryk, Guzmán Pereira (m.76, Felipe Aguirre), Darwin Torres; Leonardo Pais, César Araújo (m.63, Krisztián Vadócz), Bruno Veglio (m.80, Diego Riolfo), Mathías Abero, Washington Camacho (m.45, Nicolás Quagliata); Hernán Rivero y Mauro Méndez (m.63, Rodrigo Rivero).

Entrenador: Daniel Carreño.

Goles: 1-0, m.13: Leandro Fernández. 2-0, m.78: Gonzalo Bergessio.

Árbitro: Leodán González. Amonestó a Trasante, Araújo, Bergessio, Almeida, De Arruabarrena, Abero, Rivero y Martínez.

Incidencias: Final de la Supercopa Uruguaya 2021 jugada en el estadio Centenario de Montevideo.