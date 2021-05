Varane conocerá el lunes si sufre lesión y es baja en Londres

Los jugadores del Real Madrid (i-d), el francés Raphael Varane, Marco Asensio y Nacho, al término del encuentro correspondiente a las semifinales de la Liga de Campeones disputado el pasado martes frente al Chelsea en el estadio Alfredo Di Stéfano, en Madrid. EFE / Juanjo Martín.

Madrid, 2 may (EFE).- El central francés del Real Madrid Raphael Varane fue sustituido al descanso del partido liguero ante Osasuna tras sentir unas molestias musculares en su pierna derecha, guardó reposo el domingo y será el lunes el día que se someterá a una resonancia magnética que desvelará si sufre lesión.

Varane es seria duda para el partido de vuelta de semifinales de la Liga de Campeones en Londres ante el Chelsea. Pidió el cambio tras sentir unas molestias en la primera parte del encuentro ante Osasuna y espera a que pasen más de 24 horas, para someterse a las pruebas médicas que determinen el alcance.

No será hasta la mañana del lunes cuando los doctores del Real Madrid realizarán la resonancia magnética a Varane y Zinedine Zidane conocerá si dispone del jugador para viajar el martes a Londres o causa baja.

El técnico madridista mostró sus esperanzas de que las malas sensaciones de Varane se queden en un susto y pueda contar ante el Chelsea con su jugador. Para la decisiva cita europea regresará el capitán Sergio Ramos.

"Espero que no sea grave, hablando con él dice que es poca cosa pero hay que esperar a las pruebas. Espero que sea poco", aseguró Zidane que para la visita al Chelsea ya cuenta con las bajas por lesión de Lucas Vázquez y Dani Carvajal.