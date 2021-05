The Strongest, cuestionado por su hinchada, viaja al territorio de Santos

Fotografía de archivo de los jugadores de The Strongest. EFE/Marcos Pin/Archivo

La Paz, 2 may (EFE).- The Strongest partió este domingo a Brasil para medirse con el Santos en partido de la tercera jornada del grupo C de la Copa Libertadores en medio de los reproches de su hinchada que reclama actitud y resultados en ese torneo.

"No voy a declarar hasta mi vuelta", dijo a los medios el presidente del club, Ronald Crespo, al momento de abordar el vuelo que lleva a la delegación a Santos para el partido del martes.

Crespo, que hace poco asumió el cargo tras la renuncia de Inés Quispe, ha sido blanco de críticas por el rendimiento del equipo, aunque mantiene el liderato en el campeonato local con trece puntos tras cinco partidos disputados.

"La baja importante es Raúl Castro", uno de los armadores del equipo por un esguince en el tobillo derecho que demandará que esté "tres o cuatro semanas en recuperación", dijo el dirigente Cristian Alcoreza en el Aeropuerto Internacional de El Alto, ciudad vecina de La Paz.

Según Alcoreza, el entrenador paraguayo Gustavo Florentín, que dirigirá su segundo partido, ha estudiado al rival "jugador por jugador" y "puesto por puesto".

La tranquilidad del equipo se vio alterada el sábado cuando un grupo de hinchas, que inicialmente asistieron al entrenamiento para apoyar a los jugadores, terminó manifestando reclamos por el decepcionante rendimiento, según las imágenes difundidas en redes sociales.

Ese incidente en el Complejo de Achumani, sede del club, "no ha sido bueno para los jugadores" y fue algo que "no debería pasar" puesto que se violentó el espacio de bioseguridad de los deportistas que exige la Conmebol, aseveró Alcoreza ya que pudo significar un riesgo de contagio por la covid-19.

Gran parte de las esperanzas de The Strongest para seguir en competencia en la Libertadores o lograr un cupo en la Sudamericana si es que llega a ser tercero del grupo que integran además el Barcelona ecuatoriano y el Boca Juniors argentino.

El grupo C está tiene al Barcelona y al Boca Juniors como líderes con 6 puntos, mientras que el Santos y The Strongest no pudieron sumar puntos tras sus dos primeras presentaciones.

La probable alineación de la formación boliviana puede estar conformada por Daniel Vaca en el arco; José Sagredo, Gonzalo Castillo, Fernando Martelli y Jesús Sagredo en la defensa; Ramiro Vaca, Willie Barbosa, Diego Wayar, Rudy Cardozo y Marvin Bejarano en el medio campo y Jair Reinoso como único delantero.