Se retrasa el Manchester United-Liverpool por las protestas en Old Trafford

EFE/EPA/TIM KEETON

Londres, 2 may (EFE).- El partido entre el Manchester United y el Liverpool ha sido pospuesto por las protestas ocurridas este domingo en Old Trafford, que fue invadido por unos 200 aficionados.

"El inicio del partido se retrasará. No empezará a las 16:30 hora local, aunque aún no tenemos una hora exacta a la que empezará", informó Sky Sports, el canal de televisión que transmitirá el encuentro en el Reino Unido.

Los jugadores del United aún no han podido abandonar su hotel de concentración, donde varios aficionados se han congregado también para protestar por la gestión de los Glazer, la familia dueña del club.

El descontento de la hinchada de los 'Diablos Rojos' no ha decrecido desde que el club anunció su entrada en la Superliga europea como miembro fundador, lo que llevó al United a revocar su decisión unos días después y a pedir disculpas por ello.