Scott Dixon gana por quinta vez en Texas; O'Ward es tercero y Palou, cuarto

Fort Worth (Texas, EE.UU.), 1 may (EFE).- El piloto neozelandés Scott Dixon dio toda una cátedra de pilotaje en la carrera que se disputó la noche del sábado en el circuito ovalado del Texas Motor Speedway, donde lideró 206 -nuevo récord- de las 212 vueltas y consiguió su primer triunfo de la temporada NTT IndyCar Series al ganar la prueba Genesys 300.

Dixon condujo el No. 9 PNC Bank Chip Ganassi Racing Honda a la victoria por .2646 de segundo sobre su compatriota Scott McLaughlin en el No. 3 PPG Team Penske Chevrolet, quien corría en un óvalo por primera vez.

El piloto mexicano Pato O'Ward terminó tercero en el Chevrolet No. 5 Arrow McLaren SP y el español Alex Palou, que acabó cuarto, con el N.10 NTT Data Honda del equipo Chip Ganassi Racing, fue el único piloto que lideró las seis vueltas en las que Dixon no estuvo al frente de la carrera.

Esta fue la 51ª victoria de la legendaria carrera del seis veces campeón de la NTT INDYCAR SERIES, Dixon, solo una detrás de Mario Andretti en el segundo lugar de la lista de victorias de todos los tiempos. A.J. Foyt lidera con 67 triunfos.

La victoria también marca la decimonovena temporada de la INDYCAR SERIES de Dixon con al menos una victoria. También tomó el liderato en puntos de la serie con la quinta victoria de su carrera en el óvalo de 1,5 millas (2,414 kilómetros).

Los pilotos y equipos de NTT INDYCAR SERIES volverán a correr el domingo por la noche en Texas en la XPEL 375, una carrera de 248 vueltas.

Dixon comenzará desde la pole después de que se cancelara la clasificación para el Premio NTT P1 para ambas carreras debido a retrasos climáticos más temprano en el día, con los campos establecidos por puntos de participantes.

El veterano piloto neozelandés, quien largó segundo, mantuvo una cómoda ventaja de tres a cinco segundos en varios puntos durante la carrera, que se fue a la distancia a pesar de la lluvia en el área de Dallas-Fort Worth.

Pero McLaughlin aplicó mucha presión durante el último período de la carrera después de las últimas paradas en boxes durante la mayor parte del campo bajo bandera amarilla en la vuelta 165.

El tres veces campeón australiano de V8 Supercars, McLaughlin, mostró la compostura y el sentido táctico de un veterano de las carreras de óvalos en su primera carrera de solo giros a la izquierda, manteniéndose a medio segundo de Dixon durante las últimas vueltas.

Dixon se acercó al tráfico de vueltas con dos para el final, con el aire turbulento de esos autos reduciendo su carga hacia el accidentado. Pero mantuvo a raya a McLaughlin el tiempo suficiente que le aseguró la victoria, con un promedio de 173.036 mph (278,474 kilómetros por hora).

Fue una noche de resultados mixtos para los ganadores de las dos primeras carreras de la temporada.

Palou, ganador de la apertura de la temporada el 18 de abril en Barber Motorsports Park, terminó cuarto en el No. 10 NTT DATA Chip Ganassi Racing Honda después de comenzar desde la pole como el líder en puntos de entrada en la carrera.

El estadounidense Colton Herta, ganador el 25 de abril en San Petersburgo, acabó en el puesto 22 cuando un problema mecánico en su No. 26 Gainbridge Honda terminó su noche después de completar 190 vueltas.