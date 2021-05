Político suspendido lanza ultimátum a autoridad electoral mexicana

El excandidato a gobernador por el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), Félix Salgado Macedonio, participa hoy en una asamblea política en Acapulco, estado de Guerrero (México). EFE/David Guzmán

Ciudad de México, 1 may (EFE).- El excandidato al gobierno del estado mexicano de Guerrero, Félix Salgado Macedonio, aseguró este sábado que las del 6 de junio serán las últimas elecciones que organice el Instituto Nacional Electoral (INE), después de que los órganos electorales lo dejaron sin posibilidad de contender por no presentar su gastos de precampaña.

"Felicidades Lorenzo Córdova (presidente del INE), esta será la ultima elección que organice el instituto y así va a ser, el INE va a caer. Aquí con Guerrero y Michoacán se descararon", enfatizó ante cientos de militantes que lo acompañaron en un mitin en la ciudad de Acapulco.

En su discurso, el político dijo que las demandas de juicio político en contra de los seis consejeros del INE y los seis magistrados del tribunal electoral siguen en pie.

Además de que agregará una denuncia en la Corte Interamericana "en contra de esos malandrines del INE y del Tribunal Electoral porque violentaron el articulo 35 de la Constitución mexicana y ninguna legislación y ningún poder, está por encima de la Constitución y ellos violaron el articulo que me permite votar y ser votado".

Salgado Macedonio recordó que sigue siendo senador y amenazó a los institutos electorales, "me van a oír mi pico en la tribuna y ahora si me los voy a chingar y bonito, ahí nos vamos a ver las caras".

Tras el fallo de su candidatura, el político este sábado acompañó a su hija Evelyn Salgado, quien se registró ante el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) como la nueva candidata a la gubernatura de Guerrero, por el partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena), luego de ganar una encuesta llevada a cabo por el partido en la entidad.

"Evelyn no es ajena a estos movimientos de la transformación, Evelyn es parte de esto y yo soy respetuoso de sus decisiones, le pregunté: ¿quieres participar?", contó el político.

"Si le voy a entrar, pero no quiero que me designen, quiero participar, quiero competir y ella fue a competir con las mejores que tenemos en Morena y quedó, ella ya es de ustedes, Evelyn es del pueblo", señaló Salgado Macedonio.

Adelantó que "ahora 30 días ya están apartados para golpear a Evelyn y que le dije: "nosotros llevamos años, ellas se están arriesgando en la lucha, me han acompañado toda la lucha en el estado de Guerrero", dijo Salgado Macedonio.

Por tal motivo, el político aseguró que la acompañará durante todo lo que resta de su campaña electoral.

GANA ENCUESTA

Este sábado, Morena informó que Evelyn Salgado alcanzó en la encuesta el 37,9 % de las preferencias, mientras que la senadora Nestora Salgado, segundo lugar, logró el 13,9 %.

"Como nuestro presidente (López Obrador) dice, es el pueblo el que manda y el pueblo pone, el pueblo quita. Entonces, es una oportunidad que se tuvo de escuchar la voz del pueblo, lo cual celebramos", apuntó Salgado al aceptar la candidatura.

Evelyn es la hija mayor de Salgado Macedonio, tiene 39 años y con 22 años fue designada, precisamente por su padre, titular del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias de Acapulco, cuando el político fue alcalde de Acapulco (2005-2008).

Además, es licenciada en derecho, con una maestría en derecho laboral y fue delegada de Acapulco en la Secretaria de la Mujer del estado de Guerrero.

El miércoles, el presidente López Obrador, viejo amigo de Salgado Macedonio, denunció en su conferencia de prensa matutina un "golpe a la democracia" del Tribunal Electoral, pero pidió acatar el fallo.

La sanción contra Salgado Macedonio no está relacionada con las cinco acusaciones de abuso sexual y violación que pesan en su contra y que han marcado el inicio de la campaña.

El 6 de junio 93,52 millones de mexicanos están llamados a la urnas para elegir Cámara de Diputados, 15 de los 32 gobernadores y miles de ayuntamientos en las elecciones más grandes de su historia.