Panamá acumula 364.844 casos de covid, con 3.896 activos, y 6.235 muertes

Ciudad de Panamá, 1 may (EFE).- Las autoridades sanitarias de Panamá reportaron este sábado 268 nuevos positivos de coronavirus y tres muertes por la covid-19, lo que elevó a 364.844 los contagios acumulados y a 6.235 las defunciones en más de un año de pandemia.

El informe diario del Ministerio de Salud (Minsa) indicó que hay 68 pacientes en las unidades de cuidados intensivos (UCI) y 302 en sala general, mientras que en aislamiento domiciliario están 3.349 personas y otras 177 en hoteles-hospital.

En la jornada se aplicaron 7.979 pruebas para detectar el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que produce la covid, que arrojaron una positividad del 3,3 %, de acuerdo con la información oficial.

Las autoridades informaron de que sigue avanzando el proceso de vacunación que comenzó el pasado 20 de enero y en el marco del cual se han aplicado más de 670.000 dosis, la gran mayoría de la farmacéutica Pfizer, a grupos prioritarios que incluyen personal de salud, personas mayores de 60 años y docentes, entre otros.

"El Minsa le recuerda a la población que aunque el proceso de vacunación avance a buen ritmo, no hay que bajar la guardia y hay que mantener las medidas de autocuidado como el uso correcto de mascarilla, lavado frecuente de manos, uso de gel alcoholada, pantalla facial y alcohol", dijo este sábado un comunicado oficial.

El Gobierno del presidente Laurentino Cortizo y el sector privado sostienen que la vacunación es el pilar de la recuperación de la economía de Panamá, que se derrumbó en un 17,9 % en el 2020 por la paralización durante seis meses de los sectores productivos no esenciales a fin de frenar el avance de la pandemia.

Las autoridades sostienen que Panamá ha consolidado un portafolio de vacunas de 9,2 millones de dosis, 7 millones de Pfizer, el principal proveedor del país, 1,1 millones de AstraZeneca y otras 1,1 millones del mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Tras recibir alrededor de 450.000 en el primer trimestre de 2021, las autoridades esperan que en este segundo trimestre lleguen un millón de dosis y en el tercero cerca de 5 millones.

El Gobierno de Panamá prevé invertir 104,4 millones de dólares para la compra de 9,2 millones de dosis de vacuna contra la covid-19 y garantizar la inmunización de "4,6 millones de personas".