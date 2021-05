¡No te pierdas a las últimas 5 publicaciones de Chiquis que están arrasando en Instagram!

Chiquis (@chiquis) publicó en las últimas horas varios posts en su cuenta de Instagram que causaron un gran éxito entre sus fans. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 268.102 de interacciones entre sus seguidores.

Mis besos favoritos. 🌹 Happy Bday to this stud muffin #JulianJoy 🤍











And just like that it’s been more than 10 years. Not always perfect, not always pretty.. but definitely worth it. Today I not only celebrate the day of your birth, but the woman you’ve become. You have literally grown up right before my eyes. Thank you for ALL you do for me.. I know it can be a handful at times, but thank you for handling it with such grace. I love you my Pepper! No matter what, or who.. I love and appreciate you. All you do doesn’t go unseen, nor taken for granted. I know this Birthday will be a tough one because it’s the first without your mom, but I will be here to hold your hand. 💜 Happy Birthday my lovely, DJ HO-mi, the pepper to my salt, the Homie to my gangsta! I love you.





Arriba las mujeres ❤️💪🏼





Nunca dejes de cuidar esa niña/ niño dentro de ti. I was popping my collar since I was a toddler 🤪#FelizDiaDelNiño

Janney Marín Rivera, mejor conocida como Chiquis Rivera, nació en Los Ángeles, California, el 26 de junio de 198. Es hija de la artista Jenni Rivera. Es una cantante, compositora, empresaria, escritora y celebridad estadounidense.

Chiquis comenzó su carrera artística en el 2014, al publicar su primer sencillo titulado «Paloma Blanca».​ Hizo su debut en televisión internacional durante los Premios Juventud al presentar su segundo sencillo «Esa no soy yo». Comenzó a grabar su primer álbum ese mismo año, publicando Paloma Blanca como un tributo a su madre.

Su primera aparición en televisión fue en el reality show Jenni Rivera Presents: Chiquis & Raq-C y también en I Love Jenni. En 2015, estuvo nominada a los Premios Lo Nuestro en la categoría Artista Femenina Regional del Año junto con su madre Jenni Rivera. Además, en esta entrega de premios tuvo una participación especial ya que cantó el tema «La Malquerida».