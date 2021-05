Mueren 19 personas más por la covid-19 en Venezuela

Un hombre descarga hoy cilindros de oxígeno en el Hospital José Gregorio Hernández, en Caracas (Venezuela). EFE/RAYNER PEÑA R

Caracas, 1 may (EFE).- Un total de 19 personas murieron en Venezuela en las últimas 24 horas por la covid-19, con lo que el total de fallecidos desde que se inició la pandemia se elevó a 2.155, informó este sábado el ministro de Comunicación, Freddy Ñáñez, al ofrecer el balance diario.

"Lamentablemente, tenemos 19 nuevos fallecidos para llegar a 2.155", dijo en un mensaje en la red social Twitter, donde detalló que cinco de los decesos ocurrieron en el estado Sucre (noreste), tres en Caracas, dos en Anzoátegui (este), dos en Lara (oeste), dos en Aragua (centro), uno en Apure (oeste), uno en Barinas (oeste).

Las otras tres personas murieron en Carabobo, La Guaira y Miranda (centro), y el más joven de los fallecidos tenía 11 años de edad.

Aunque el ministro no detalló la identidad de los fallecidos, las autoridades venezolanas informaron más temprano sobre la muerte, a causa de la covid-19, del diputado Henry Ventura, quien era, además vicepresidente de la comisión de Salud del Parlamento.

En el balance, Ñáñez también informó que durante este día el país registró 1.182 nuevos contagios de covid-19, por lo que el total de casos acumulados llegó a 198.865.

De este total, solo hay 16.409 casos activos, pues 180.301 personas se han recuperado, y el resto ha fallecido.

"Está por finalizar la semana de flexibilización y es necesario mantener todas las medidas de bioseguridad en su más alto nivel en casa, en el trabajo o en la calle", recordó el ministro.

Venezuela aplica desde hace meses un sistema de flexibilización y confinamiento que consiste en siete días de apertura parcial, seguidos de otros siete de cierre.

El sistema es aplicado como parte del plan del Gobierno para reducir los contagios.

El Ejecutivo prevé lograr la vacunación contra la covid-19 del 70 % de la población este año, aunque de momento no se conocen cifras exactas de cómo avanza el proceso.

Al país, de aproximadamente 30 millones de habitantes, han llegado, hasta ahora, 880.000 vacunas, 380.000 de la rusa Sputnik V y 500.000 de la china Sinopharm.