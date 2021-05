Muchova saca del torneo a Osaka

La tenista japonesa Naomi Osaka en su partido ante la checa Karolina Muchova en el Mutua Madrid Open de tenis disputado este domingo en la Caja Mágica. EFE/Rodrigo Jiménez

Madrid, 2 may (EFE).- La japonesa Naomi Osaka, segunda cabeza de serie, se despidió del torneo de Madrid en su segundo partido, al caer en dieciseisavos de final ante la checa Karolina Muchova por 6-4, 3-6 y 6-1.

Pendiente aún de ganar su primer título sobre la tierra, Osaka no podrá aspirar a ello en la capital de España, donde hoy le costó encontrar la fuerza de su derecha. Solo cuando le funcionó este golpe, al final de la segunda manga, llevó la batuta del partido.

Muchova, que esta semana debuta entre las 20 primeras de la clasificación WTA, se adelantó con una rotura 2-1 en el primer set y mantuvo esa ventaja hasta el final del parcial.

Repitió guion en el segundo, pero Osaka le devolvió el 'break', igualó 3-3 y puso a trabajar su golpe de derecha, que por primera vez hizo daño a su rival y le permitió nivelar.

Pero en el tercer set una agresiva Muchova, también paciente cuando le tocó sostener los intercambios, volvió a poner en crisis a Osaka, que ya con el 5-1 hizo un gesto casi de rendición, lamentándose con la cabeza entre las piernas.

No pudo volver a hacer ni un punto más y la checa cerró en blanco con su saque.

Muchova fue finalista en el último Abierto de Australia, pero luego estuvo varias semanas ausente del circuito para curarse una lesión abdominal. Regresó la semana pasada en Stuttgart, donde perdió en primera ronda.

Jugará en octavos contra la griega Maria Sakkari o la estonia Anett Kontaveit.

El cuadro femenino del Mutua Madrid Open ya ha perdido a la defensora del título, la neerlandesa Kiki Bertens, y a la segunda favorita, Osaka.