Millonarios, primer semifinalista tras empate 0-0 con América de Cali

En la imagen un registro de Cristian Arango, delantero del club de fútbol Millonarios de Bogotá. EFE/Guillermo Legaria/Archivo

Bogotá, 1 may (EFE).- Millonarios empató 0-0 con América de Cali y se convirtió este sábado en el primer semifinalista de la liga colombiana que se sigue jugando sin público por la pandemia del coronavirus.

El partido se disputó en Ibagué porque la Alcaldía de Bogotá no autorizó el uso de los estadios debido al alto número de contagios y fallecidos por la covid-19. La capital colombiana tiene un 92,5 % de ocupación en las unidades de cuidados intensivos (UCI).

Con el empate, los dirigidos por Alberto Gamero terminaron de tallar su paso a la siguiente fase gracias a que en el partido de ida derrotaron al América de Cali 2-1 en el estadio Pascual Guerrero de Cali.

Los "Diablos Rojos" fueron los grandes dominadores del juego de hoy pero no pudieron concretar las oportunidades de gol, unas veces por falta de puntería y otras porque el guardameta de los Embajadores, Christian Vargas, lo impidió.

El miércoles pasado el argentino Juan Cruz Real dejó de ser el entrenador del América de Cali, tras haber perdido el martes 2-1 en su visita al Atlético Mineiro por la segunda jornada del Grupo H de la Copa Libertadores.

Cruz Real había llegado a los "Diablos Rojos" en julio del año pasado en reemplazo del costarricense Alexandre Guimaraes y bajo su liderazgo los caleños fueron campeones de la liga colombiana después vencer en la final al Independiente Santa Fe.

Por otro lado, el juego entre Deportivo Cali y Deportes Tolima por la vuelta de los cuartos de final, que se debería disputar hoy, fue suspendido por temas de orden público en el departamento Valle del Cauca, originados en las protestas de la gente contra una polémica reforma fiscal presentada por el Gobierno y que grava con más impuestos a la clase trabajadora.

Este domingo la jornada de fútbol continúa cuando Independiente Santa Fe recibe al Junior y Atlético Nacional a La Equidad.