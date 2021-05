Miller aprovecha los problemas de Quartararo; Acosta gana con autoridad

El piloto australiano de MotoGP Jack Miller Ducati, del equipo Lenovo Team, celebra su victoria en el Gran Premio Red Bull de España disputado este domingo en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz). EFE/Julio Muñoz

Jerez de la Frontera (Cádiz), 2 may (EFE).- El australiano Jack Miller (Ducati Desmosedici GP21) supo aprovecharse de los errores del francés Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) para vencer el Gran Premio de España de MotoGP que se disputó en el circuito Ángel Nieto de Jerez y que en la categoría de Moto3 vio la victoria de autoridad del español Pedro Acosta (KTM), cada vez más sólido líder.

En MotoGP Quartararo iba camino de conseguir una clara y contundente victoria cuando los problemas de rendimiento con su moto hicieron que desapareciese su ventaja primero ante Jack Miller y después con los italianos Francesco "Pecco" Bagnaia (Ducati Desmosedici GP21) y Franco Morbidelli (Yamaha YZR M 1), pero es que a ellos le sucedieron una serie de pilotos que acabaron relegando al francés a la decimotercera plaza, al rodar en algunas vueltas hasta cuatro segundos más lento que los mejores de la categoría.

El español Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V), que sufrió dos caídas durante las sesiones de entrenamiento de la carrera española, la última de ellas la misma mañana del domingo en el "warm up", acabó en una meritoria novena plaza y el mejor español de la categoría fue el vigente campeón del mundo, Joan Mir (Suzuki GSX RR), que acabó quinto, por delante de Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP) y de Maverick Viñales (Yamaha YZR M 1).

Bagnaia sorprendió en la salida a Quartararo, quien había conseguido su cuarta "pole position" consecutiva, pero que una vez más falló en ese momento, como también su compañero de equipo Viñales y no así el italiano Morbidelli, quien se puso tras la estela de su compatriota, con Jack Miller pegado a ellos.

Antes de completarse el primer giro Miller ya se había colocado líder de la carrera y Alex Márquez (Honda RC 213 V) se había retirado por caída, como el surafricano Brad Binder (KTM RC 16), que intentó regresar a la carrera, en la que Marc Márquez (Repsol Honda RC 213 V) era por entonces duodécimo.

Quartararo no perdió los nervios ante una situación que le era adversa y antes de completar el segundo giro, en el que marcó la vuelta rápida de carrera, ya era tercero tras superar a Bagnaia y "sólo" tenía por delante a Morbidelli y Miller.

En el grupo de cabeza y cuando era séptimo, sumó una nueva caída el español Alex Rins (Suzuki GSX RR), que iba tras su propio compañero de equipo y vigente campeón del mundo, Joan Mir.

Fabio Quartararo, que mostró un ritmo superior al de todos sus rivales en entrenamientos, llegó al liderato de la carrera en la cuarta vuelta y comenzó a tirar con fuerza y sin errores para poner tierra de por medio camino de la que sería su tercera victoria consecutiva en el circuito Ángel Nieto de Jerez y también de la presente temporada.

El piloto francés, con varias vueltas rápidas de carrera, consiguió una ventaja de algo más de medio segundo respecto a Jack Miller en la vuelta seis, en tanto que éste tenía nueve décimas respecto al italiano Morbidelli.

Pasado el ecuador de la carrera comenzaron los problemas de Quartararo, que primero vio cómo le adelantaba Jack Miller y después lo hacían también Bagnaia, Morbidelli, Nakagami, Mir, Espargaró, Viñales, Zarco, Marc Márquez y Pol Espargaró, perdiendo posiciones de manera vertiginosa para acabar decimotercero, superado en las últimas vueltas por el portugués Miguel Oliveira (KTM RC 16) y el alemán Stefan Bradl (Repsol Honda RC 213 V).

El italiano Fabio di Giannantonio (Kalex) se adjudicó la victoria con autoridad y en solitario en Moto2, por delante de su compatriota Marco Bezzecchi (Kalex) y del británico Sam Lowes (Kalex), mientras que el australiano Remy Gardner (Kalex), que acabó cuarto, pudo mantener el liderato del campeonato con apenas tres puntos de ventaja sobre Sam Lowes y Raúl Fernández (Kalex), quinto en carrera, que es tercero a seis puntos del líder.

Y, el español Pedro Acosta (KTM) va camino de convertirse en una auténtica estrella del motociclismo mundial al encadenar la tercera victoria consecutiva de Moto3, tras una última vuelta completada con la maestría de un veterano, y en la que el joven debutante español recuperó el liderato de la carrera en la curva seis, cerró todos los huecos para forzar el error de sus rivales y sumó su tercera victoria consecutiva, el cuarto podio de cuatro posibles en la temporada de su debut en el campeonato.

Junto a Pedro Acosta, en el podio de Jerez, estuvieron el italiano Romano Fenati (Husqvarna) y el español Jeremy Alcoba (Honda), que fue capaz de reponerse a dos vueltas largas de penalización durante la carrera.