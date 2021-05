Medvedev "en forma" tras superar el covid-19

Daniil Medvedev, que vuelve a la competición en el Masters 1000 de Madrid tras haber dado positivo por covid-19 a mediados de abril, tuvo los síntomas de "un fuerte resfriado", pero ya se siente "en forma", dijo este domingo.

"Tuve algunos síntomas. Era como un fuerte resfriado. Tuve la nariz y la garganta un poco congestionadas y cansancio algunos días, pero nada más allá de eso", dijo el N.3 del mundo en una rueda de prensa virtual.

"Los primeros cuatro o cinco días de la vuelta no fueron fáciles, especialmente tras haber estado diez días en casa" aislado, añadió.

Pero, "me siento en forma, si no, no habría venido. He tenido una buena semana y media de entrenamiento. Acabo de ganar en dobles, así que todo parece positivo", aseguró.

Medvedev había dado positivo por covid-19 en el Masters 1000 de Montecarlo antes de empezar a competir.

El ruso no ha vuelto a ganar un partido en tierra batida desde hace más de dos años: había alcanzado en abril de 2019 las semifinales de Montecarlo y la final de Barcelona.

"Lo que me motiva es que sé que soy capaz de ganar partidos (en tierra batida). Hace dos años gané a algunos buenos jugadores (Djokovic, Nishikori y Tsitsipas, especialmente). Pero siempre necesito encontrar esa confianza y esas sensaciones, lo que es más difícil para mí en tierra batida", explicó el finalista del Abierto de Australia 2021.

es/gr/psr