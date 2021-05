Los Packers dicen contar con Aaron Rodgers, pero el mariscal lo niega

En la imagen el jugador Aaron Rodgers. EFE/EPA/TANNEN MAURY/Archivo

Green Bay (EE.UU.), 1 may (EFE).- El presidente de los Packers de Gren Bay, Mark Murphy, declaró este sábado que su equipo está comprometido para la próxima temporada con Aaron Rodgers, aunque el mariscal de campo ha dicho que no regresará a ese equipo.

Brian Gutekunst, gerente general de los Packers ya había anunciado que Rodgers sería el mariscal de campo del equipo en el "futuro previsible".

Murphy atribuyó a intrigas las supuesta molestia del jugador.

"Este es un tema en el que hemos estado trabajando durante varios meses. Brian Gutekunst, Matt LaFleur y yo hemos volado en varias ocasiones para reunirnos con Aaron. Somos muy conscientes de las preocupaciones de Aaron y hemos estado trabajando con él (y su agente Dave Dunn) para resolverlos. Seguimos comprometidos con Aaron en 2021 y más allá", indicó.

Gutekunst dijo el jueves que no cambiaría a Rodgers y pidió paciencia.

"Hemos estado trabajando en esto por un tiempo y creo que puede llevar algún tiempo", dijo Gutekunst, quien agregó que Rodgers "es un tipo que hace que esto funcione. Nos da la mejor oportunidad de ganar, y vamos a trabajar para lograrlo".

"La relación que Aaron ha forjado con Matt y los otros entrenadores ofensivos nos ha llevado al borde del Super Bowl en dos años consecutivos", escribió Murphy.

Rodgers tiene contrato con los Packers hasta la temporada 2023 con un salario base de 14,7 millones de dólares en 2021. Tenía un bono de plantilla de 6,8 millones adeudado en marzo que fue "otorgado según lo programado", dijo una fuente en ese momento.