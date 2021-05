Los "iluminadores" ensayos de Ingmar Bergman recogen su pasión por el teatro

Entrevista al director editorial de Fulgencio Pimentel, César Sánchez, en uno de los centros de trabajo de la editorial en Logroño. EFE/Abel Alonso

Logroño, 2 may (EFE).- Los "iluminadores" ensayos de Ingmar Bergman, considerado uno de los directores de cine clave del siglo XX, recogen "su pasión por el teatro, autoentrevistas que se hace a sí mismo y bastantes sorpresas para el lector español", que se editarán por primera vez en castellano antes de que termine 2021.

Así lo afirmó a Efe el director editorial de Fulgencio Pimentel, César Sánchez, en uno de los centros de trabajo de la editorial en Logroño (norte de España), donde remarcó su intención de "traer obra inédita en español de bastante importancia" de Bergman, una labor de "recuperación" que ha comenzado con la reciente publicación de su novela "La buena voluntad".

Sánchez (Logroño, 1971) explicó sobre los ensayos "inéditos en castellano" de este cineasta sueco, que, junto a los textos teatrales, "lo más interesante para el lector español serán algunas autoentrevistas que Bergman se hace a sí mismo".

"Creo que era un hombre tan meticuloso y tan narcisista, no en sentido peyorativo, porque el narcisismo y la vanidad son, a veces, motores esenciales de un artista, y tan controlador que, seguramente, pensó que no le habían hecho la entrevista perfecta y, por eso, se autoentrevistó un par de veces", indicó.

El proceso para llegar a esta nueva publicación consistió, además de en "un trabajo de adquisición de derechos", en estar "en contacto" con el director de la Fundación Ingmar Bergman, Jan Holmber, ya que había "algunas cosas de la traducción" que la editorial Fulgencio Pimentel quería "revisar".

Entre las novedades de esta edición, señaló que, en primer lugar, "el título ha cambiado, este es un título mucho más fiel al original, en España, el nombre que se utilizaba es ‘Las mejores intenciones’, más que nada, para hacerlo similar a la traducción francesa que es la que se utilizó en la película y la serie de televisión que se basó en este libro".

Manuel Marsol es el encargado de la ilustración de cubierta de este libro, traducido por Marina Torres, a quien Sánchez definió como "la persona legendaria" responsable de la grabación del disco del cantautor español Chicho Sánchez Ferlosio en Suecia en la década de 1960.

El director editorial concretó que "La buena voluntad" es "un libro muy total y extraordinario para darse cuenta de lo que puede ofrecer Bergman como escritor", que constituye el primer volumen de la "trilogía familiar", que es, "de forma probable, la obra literaria de este autor con un peso más icónico y terminado".

"Está hablando de la historia de sus padres y la cercanía e importancia que tienen esos personajes en su vida y en su formación es muy grande, y, por lo tanto, el rigor con el que se acerca a ellos y a sus circunstancias es aún mayor, creo que ahí radica la importancia y la chispa que enciende la magia que encierra este libro", recalcó.

Sánchez detalló que Fulgencio Pimentel también editará los dos siguientes tomos de esta "trilogía familiar", el segundo titulado "Niños de Domingo" aparecerá "este mismo año" y le seguirá, en una fecha sin determinar, el volumen "Conversaciones Íntimas".

Bergman (1918-2007) es considerado uno de los guionistas y directores de cine y de teatro más importantes del siglo pasado, reconocido con tres Óscar de Hollywood y varios premios en festivales internacionales como Cannes y Venecia, autor de películas como "El séptimo sello", "Fanny y Alexander" o "Gritos y susurros".

Sergio Jiménez Foronda