Las 5 fotos imperdibles de 🅐🅘🅢🅛🅘🅝🅝 🅓🅔🅡🅑🅔🅩 que están revolucionando Instagram

mi hija y mi hermana son mejores amigas.😱🤯🥰😂🤤 i hope they keep being bffs forever 🥰🤤





#tb casual. porque cuando uno es inventada se mete a la tina en vestidazo #claroquesi @azulik





uuushh qué tal esta belleza de collar.si o no.🥰 (que por cierto es de mi colección con @morenacorazon 😉😁link en bio de @morenacorazon colección “chakras”) 📸 @momimfine / @mindsberg





#tb en el mar, con un columpio y buenas amigas, la vida es más sabrosa 😁💕🏝🌊 @azulik





Feliz día a mi niña hermosa y a todos los niños de este mundo. Ella le cambió el sentido a todo lo que hago y mi sueño es poder dejar un granito de arena en este mundo para que más niños puedan ser un poquito más felices. Juntas x siempre. 🥳😍💕

Aislinn González Derbez nació el 18 de marzo de 1987 en la Ciudad de México. Hija del actor y comediante Eugenio Derbez y de Gabriela Michel, Aislinn se desempeña como actriz y modelo.

Estudió la carrera de Artes Visuales en la School of Visual Arts al mismo tiempo que estudiaba actuación en el Actors Studio de Nueva York (2005-2009): allá interpretó varios papeles en cortometrajes y actuó en la obra de teatro Happy Hour. Comenzó su carrera artística como modelo a los 15 años.

Su carrera actoral inició cuando regresó a vivir a la Ciudad de México en el 2009 y tomó relevancia por sus primeras participaciones en largometrajes como Te presento a Laura (2010) dirigida por Fernando Noriega y El atentado (2010) de Jorge Fons.

Durante su corta carrera cinematográfica ha conseguido cinco papeles protagónicos en cine, los cuales fueron estrenadas en el 2012, como: El cielo en tu mirada (2012) de Pitipol Ybarra; Abolición de la propiedad (2012) de Jesús Magaña por la cual fue nominada como "Mejor Actriz" en el FICG; Yerbamala (2012) de Javier Solar; Musth (2013) de Mauricio T. Valle; y una película chilena, Tierra de sangre (2013).

También participó como protagonista en cinco series de Televisión dentro y fuera de México: en la serie para Canal Once Los Minondo (2011); en la serie de MTV Niñas mal (2011); en la serie colombiana La promesa (2012). También actuó en la serie de Televisa Ellas son.. la alegría del hogar (2010); y en la serie de Pedro Torres Mujeres asesinas (2011) en el capítulo «Marta, manipuladora» junto con la actriz Lorena Meritano.

En teatro ha actuado en la obra No sé si cortarme las venas o dejármelas largas (2011) escrita y dirigida por Manolo Caro.​ También participó varias veces en los programas de Eugenio Derbez Al derecho y al Derbez, XHDRBZ y Derbez en cuando.

Ha participado en videos musicales como «Estuve» y «Se me va la voz» de Alejandro Fernández, «Sólo déjate amar» de Kalimba. En 2008, actúa en la serie-web Colinas, actuando e interpretando a 'Leah', después hizo otra serie-web llamada Sweet & Spicy (2008).