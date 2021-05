Las 5 fotos imperdibles de 𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 que arrasan en Instagram

𝕍 𝕒 𝕕 𝕙 𝕚 𝕣 𝔻 𝕖 𝕣 𝕓 𝕖 𝕫 (@vadhird) revolucionó las redesuna serie de publicaciones en las últimas horas. Los 5 posteos de historias y fotografías, provocaron más de 119.773 de interacciones entre sus followers.

🇲🇽 Arremangala.. A. 🎶(completala jajaj) letra por letra jajaja sin que te interrumpan. Se va a hacer un desmadre van. (Stalkeo a quien lo logre) . 🇺🇸You guys dont know the reference but the comments are about to be Lit 🔥🔥 hahaha





🇲🇽Gran Noche! Que increíble conocer y compartir con tantas personas tan chingonas que están dejando huella. 🔥🔥😎 @latinamas . 🇺🇸Amazing Night! It was such a pleasure to share with so many talented people that are making history. 🔥🔥😎 . 🧥:🔥 @ferragamo 🔥 @ospina.luz





🇲🇽Amarillo Pollo.. 🌙. 2 Días 🐥 . 🇺🇸 🐥





🇲🇽YA ESTA EL VIDEO DE "Luna " SE QUE LES VA A ENCANTAR!! 🌙 . 🇺🇸THE VIDEO OF "Luna" is OUT! I know you're gunna love it!!! 🌙 .@irsais @fabiolagdo





🇲🇽Ya Casi!!!! 🌙🌙🌙🌙 . 🇺🇸Almost Here!! 🌙🌙🌙🌙

Vadhir Derbez González Torres (Ciudad de México, México, 20 de febrero de 1991), más conocido como Vadhir Derbez, es un actor mexicano. Le pusieron como segundo nombre Derbez por el cariño que su madre le tenía a su abuela Silvia Derbez. Oficialmente es el único de los hijos de Eugenio que lleva Derbez en su nombre; todos los demás se apellidan González, apellido paterno del actor.

Empezó su carrera de actuación a los seis años. Entre todo su trabajo, destacan sus participaciones en Cómplices al rescate al lado de la estrella juvenil Belinda, De pocas, pocas pulgas y el programa producido por su padre Eugenio Derbez, Vecinos, también participó en el programa de baile de la cadena Univision llamado Mira Quien Baila en el cual se convirtió en el absoluto ganador. Recientemente tuvo su debut en Estados Unidos con un pequeño papel en la película How to Be a Latin Lover.

Vadhir comenzó con clases de actuación a los ocho años en el CEA Infantil, después continuó con su preparación en la Academia Casa Azul. A finales del 2016 Vadhir Derbezdebutó como cantante con el sencillo «Te olvidé» con el álbum EP que lleva su mismo nombre, con ello cumple con un sueño que él tenía desde niño.

Actualmente Vadhir vive en Los Ángeles, California.