30/04/2021 La moda circular también llega a los vestidos de novia.



Entre las principales motivaciones que mueven a los españoles a confiar en el sector de la segunda mano para sus compras de ropa y accesorios destaca el consumo responsable y sostenible, además del ahorro económico. Esta tendencia también se ha extendido a los vestidos de novia, una categoría de artículos que durante el pasado año superó ya las 150.000 referencias en Vinted, el mayor marketplace europeo de moda de segunda mano entre particulares.



La evolución del sector de la segunda mano en el mercado de la moda sigue un ritmo rápido y ejemplo de ello es el crecimiento que experimenta Vinted, que ya supera los 3 millones de usuarios en España. Aunque este año las parejas solamente parece que podrán casarse en aforos reducidos, los trajes de novia no merecen menos atención, y comprar un vestido de segunda mano online puede ser una gran elección mientras que las posibilidades de las compras físicas continúen siendo más limitadas durante algún tiempo.



Las preocupaciones de toda novia, que quiere verse perfecta en un día tan especial, suelen aumentar al verse limitada por un presupuesto concreto y en ocasiones también por un abanico reducido de modelos. Vinted recoge las principales ventajas de confiar en la moda de segunda mano para encontrar el outfit perfecto para esta ocasión tan especial:



Todo tipo de marcas a precios asumibles



Según un reciente estudio del portal especializado en materia nupcial, modas.net, el vestido de novia es uno de los factores a los que más inversión se destina a la hora de preparar una boda. Concretamente, el traje ocupa el tercer puesto respecto a la inversión total de la preparación del enlace.



El Marketplace de segunda mano propone adquirir un vestido de novia a un precio mucho más asequible y así extender el ciclo de vida de una prenda tan especial que solamente nos ponemos una vez.



Adaptar el vestido a tu propio talla y estilo



El rango de precios reducido es precisamente una de las razones para apostar por buscar el vestido de novia perfecto en Vinted. De este modo, si una novia se enamora a primera vista de un vestido que encuentra en el marketplace pero finalmente no es su talla o quiere customizar adaptándolo a su estilo, puede hacerlo sin miedo a excederse del presupuesto que había estipulado. Así, puede vestir en ese día tan especial una prenda única completamente ajustada a sus gustos y posibilidades.



Puedes adquirir vestidos internacionales de distintos países



Vinted es una comunidad con gran presencia internacional a través del cual los miembros españoles están conectados con otros países como Francia, Bélgica u Holanda, por lo que las posibilidades de encontrar el vestido ideal aumentan considerablemente. De hecho, actualmente son más de 150.000 vestidos de novia y más de 20.000 trajes de novio los que pueden encontrarse en la plataforma que provienen de España y de países conectados.



Así, las novias pueden encontrar vestidos de marcas de otros países que suele ser complicado encontrar en España. Además, hasta es posible encontrar un tesoro vintage con el que demostrar una vez más que la atemporalidad de este tipo de prendas tan especial también tiene cabida en la moda nupcial.



Todo tipo de tendencias actuales



Desde una novia más arriesgada que apueste por un vestido que incluya abalorios, volantes, encajes, plumas, lentejuelas, o incluso trasparencias, a un perfil más clásico con un elegante traje de líneas rectas. En Vinted confluyen todo tipo de estilos para todo tipo de mujeres que quieren hacer de ese día especial un momento único sin dejar de ser ellas mismas, pero apostando siempre por un outfit único. Además, no solo el vestido de novia, los accesorios, como el velo o los pendientes, cobran especial importancia en una ocasión tan señalada, y también pueden encontrarse en el marketplace.



Vinted también abarca las tendencias para el novio reuniendo hasta 20.000 trajes para este día tan especial y todo tipo de preferencias. Además, la plataforma aloja elementos claves para el outfit, además de levitas y americanas, como chalecos o accesorios como pajaritas, corbatas o gemelos.



Puedes dedicar el dinero que ahorras a otros aspectos de la boda



Desde el banquete, al viaje de novios o a seleccionar un espacio más especial para la ceremonia. Elegir el vestido de novia a través de Vinted permite a los novios destinar ese presupuesto a otras cuestiones de la boda. Incluso, el marketplace cuenta con un amplio apartado, la categoría de hogar, en el que encontrar elementos de decoración para incluir en los espacios en los que se lleve a cabo la celebración y el banquete.