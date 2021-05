La fiestas ilegales no cesan en España pese a la prohibición por la covid-19

Un guardia civil pide la documentación a un conductor. EFE/Fernando Villar/Archivo

Madrid, 2 may (EFE).- Las fiestas ilegales no cesan en España pese a las prohibiciones para frenar la pandemia de la covid-19, con cientos de desalojados por la Policía este fin de semana en celebraciones que incumplían las restricciones.

Unas 1.200 personas fueron desalojadas la pasada noche de fiestas ilegales en locales cerrados y en las calles en Barcelona (noreste), informaron este domingo a EFE fuentes de la Guardia Urbana de la ciudad.

La Guardia Civil también desalojó en la noche del viernes en la localidad de Ciempozuelos, en la región de Madrid (centro), a unos 400 estudiantes que participaban en una "macrofiesta" universitaria en una finca, sin respetar ningún tipo de medida de seguridad para prevenir la covid-19.

Los universitarios, que se habían trasladado en autobuses desde la ciudad de Madrid, estaban sin mascarilla y sin respetar ninguna de las medidas de seguridad sanitaria, según informó la Guardia Civil, que investiga al promotor de la fiesta y al propietario de la finca.

La participación en estas fiestas pude conllevar fuertes multas, pues en España rige hasta el próximo 9 de mayo el estado de alarma, que incluye toque de queda nocturno y la limitación de participantes en actos sociales, entre otras restricciones.

No obstante, cada fin de semana la Policía reporta cientos de desalojados de celebraciones ilegales en distintos puntos de España, donde la incidencia de la covid-19 se mantiene en un nivel considerado de riesgo alto. (vídeo)