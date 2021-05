La Crew-1 se separó de la estación espacial e inició su regreso a casa

Fotografía cedida por la NASA donde aparece el astronauta estadounidense Victor Glover, de la tripulación de la llamada SpaceX Crew-1 mientras trabaja en la Estación Espacial Internacional. EFE/ NASA

Miami, 1 may (EFE).- La cápsula Dragon de Space X se separó este sábado con éxito de la Estación Espacial Internacional (EEI, en inglés) e inició, con los cuatro astronautas de la Crew-1 a bordo, el regreso a la Tierra, un trayecto que se prevé concluya sobre las 3 de la madrugada del domingo, hora del este de Estados Unidos.

Tras la separación de la cápsula Resilience de la estación espacial concluye la misión Crew-1, la primera que desarrollaron la NASA y la firma privada SpaceX y que se ha extendido por seis meses en el llamado laboratorio orbital, al que llegó el 15 de noviembre de 2020 tras despegar de Cabo Cañaveral (Florida).

Está previsto que los integrantes de la misión, los astronautas de la NASA Shannon Walker, Michael Hopkins y Victor Glover, así como su colega Soichi Noguch, de la agencia japonesa espacial (JAXA), alcancen las aguas del Golfo de México a las 2.57 am hora local (6.57 GMT), posiblemente frente a Panama City, en el noroeste de Florida, al cabo de un viaje de 6 horas y media.

De acuerdo a la NASA, si las condiciones climatológicas no son las ideales la segunda opción de amerizaje será frente a las costas de Tampa, en el oeste del mismo estado.

Desde el año 1968, cuando regresó a la Tierra la misión del Apolo 8, la primera que envió astronautas alrededor de la luna, la NASA no ejecutaba un retorno nocturno.

La Guardia Costera de EEUU ha recordado a las embarcaciones mantenerse lejos de las posibles zonas de llegada de la misión mientras se realizan las "operaciones de recuperación" y pidió a los marineros consultar las transmisiones radiales.

Previo a la separación, los miembros de la Crew-1 cerraron la escotilla Dragon a las 6:26 pm, hora del este de EEUU (22.26 GMT), a la vez que los otros astronautas al interior de la EEI cerraron la escotilla del laboratorio orbital.

A las 8.35 pm, hora del este de EEUU (00.35 GMT del domingo), exactamente a la hora prevista, la cápsula se separó de la EEI, para luego echar a andar sus propulsores y comenzar su trayecto a la Tierra.

El viaje de retorno a casa finalmente comenzó hoy después de ser aplazado en dos ocasiones debido a las condiciones climáticas pronosticadas en las zonas de amerizaje y que mostraban "velocidades del viento por encima de los criterios de retorno".

La Crew-1 es la primera de las seis misiones tripuladas que la NASA hará en asociación con la firma del magnate Elon Musk, como parte del Programa de Tripulación Comercial con el que la agencia espacial vuelve a mandar misiones al espacio desde suelo estadounidense y con cohetes y naves fabricados en este país.

La Crew-1 concluye su trabajo y emprende su retorno poco después de que la segunda de estas misiones, la Crew-2, alcanzara la EEI el pasado 24 de abril a bordo de otra cápsula Dragon, llamada Endeavour, tras despegar un día antes desde Cabo Cañaveral (Florida) en un cohete reutilizable Falcon 9.

Este equipo de relevo, que también pasará seis meses en el laboratorio orbital, está compuesto por los astronautas estadounidenses de la NASA Shane Kimbrough y Megan McArthur, así como el japonés Akihiko Hoshide, de la agencia JAXA, y el francés Thomas Pesquet, de la Agencia Espacial Europea (ESA, en sus siglas en inglés).

Precisamente, este sábado Kimbrough publicó en su cuenta de Twitter una foto en la que aparecen los once astronautas que hasta este sábado han coincidido en la EEI, tanto los miembros de la Crew-1 y la Crew-2 así como astronautas rusos Oleg Novitskiy y Pyotr Dubrov, y el astronauta de la NASA Mark Thomas Vande Hei.