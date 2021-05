Jaguares XV finaliza invicto en fase regular de Super Liga Americana de Rugby

Fotografía cedida por la Súper Liga Americana de Rugby del jugador del Jaguares XV de Argentina Francisco Gorrisen disputa un balón ante la marca de jugadores del Peñarol uruguayo, hoy en Montevideo. EFE/ Súper Liga Americana De Rugby/

Montevideo, 1 may (EFE).- El equipo Jaguares XV argentino finalizó invicto en la décima fecha de la fase regular de la Super Liga Americana de Rugby que se disputa en Montevideo tras derrotar 18-42 a los locales Peñarol, mientras que el Olimpia paraguayo superó 51-33 a los Cafeteros Pro colombianos.

Francisco Borrisen fue el encargado de abrir el marcador para los argentinos seguido por la figura del partido, Tomás Albornóz, que se ubica como el tercer máximo anotador del torneo.

También anotaron por los visitantes Felipe Ezcurra, Martín Vacay Tomás Cubilla.

Los argentinos ganaron todos los encuentros que disputaron, anotaron 571 puntos, le convirtieron 135 y encabezan la clasificación con 50 puntos, 19 más que su más inmediato perseguidor.

El Peñarol, en tanto, acumula tres derrotas, 279 puntos a favor, 210 en contra y tres unidades en la tabla.

Los paraguayos del Olimpia basaron su victoria en el dominio de los delanteros en las formaciones fijas y la contundencia para marcar en cada ingreso de los rivales en la primera etapa, aunque el conjunto colombiano no bajó los brazos y atacó en todas las pelotas.

El ataque de Olimpia estuvo encabezado por el jugador Machi Ledesma quien con dos tries y dos penales colocaba a su equipo 20-0 en la primera mitad del encuentro.

Sin embargo, los colombianos descontaron gracias al trabajo de los jugadores Gonzalo García y Andrés Álvarez en el manejo de los hilos ofensivos sumados al despliegue de Javier Corvalán, Felipe Puertas y Enzo Ocampo.