Italia despunta; medallas para R.Dominicana, Ecuador, Brasil y Cuba

EFE/EPA/Andrzej Grygiel

Redacción deportes, 2 may (EFE).- Italia despuntó en los Mundiales de relevos Silesia 2021, disputados en Chorzow (Polonia), donde las delegaciones de República Dominicana, Ecuador, Brasil y Cuba visitaron el podio.

La delegación 'azzurra' rentabilizó a la perfección el buen momento de sus atletas y las ausencias de grandes potencias, principalmente Estados Unidos o Jamaica, que decidieron no participar y seguir el programa establecido de preparación para los Juegos de Tokio.

Italia se colgó el primer oro del domingo en la primera prueba del programa, el relevo 4x400 mixto, gracias a Edoardo Scotti, Giancarla Trevisan, Alice Mangione y Davide Re, quienes marcaron un tiempo de 3:16.60, que les dio para superar a los brasileños Anderson Freitas, Tiffani Silva, Geisa Aparecida Coutinho y Alison dos Santos (3:17.54) y a un gran cuarteto dominicano, integrado por Lidio Andrés Feliz, Anabel Medina, Maireleidy Paulino y Alexander Ogando (3:17.58).

Su segundo oro lo logró en el 4x100 femenino al aprovechar un error en el último cambio de Países Bajos, que iba encaminada a la victoria. El relevo italiano, formado por Irene Siragusa, Gloria Hooper, Anna Bongiorni y Vittoria Fontana, venció con un crono de 43.79 por delante del polaco y del neerlandés.

En la versión masculina del 4x100 Italia logró la plata con un tiempo de 39.21 tras Sudáfrica. Thando Dlodlo, Tlotliso Gift Leotlela, Clarence Munyai y Akani Simbine no le dieron opción (38.71).

Los anfitriones polacos también sumaron tres medallas, pero tan solo una de oro, en la inhabitual prueba de 4x200 femeninos, y dos bronces, mientras que Países Bajos, que parecía que iba a ser más dominante, venció en la última carrera, el 4x400 masculino, gracias a un sensacional último relevo de Tony van Diepen, y sumó un bronce.

Ecuador siguió de fiesta en Chorzow. Pocos minutos después de que Ángela Gabriela Tenorio, Gabriela Anahi Suárez, Yuliana Angulo y Marizol Landázuri fueran quintas en el 4x100 con 44.43, Tenorio, Virginia Elizabeth Villalba, Landázuri y Suárez volvieron a la pista y se hicieron con el bronce en la inhabitual prueba de 4x200.

Las ecuatorianas se colgaron la presea con un crono de 1:36.86, tras superar en las dos últimas postas al equipo danés, que fue de más a menos.

Las polacas Paulina Guzowska, Kamila Ciba, Klaudia Adamek y Marlena Gola cumplieron los pronósticos y ganaron el oro con 1:34.98, por delante de las irlandesas Aoife Lynch, Kate Doherty, Sarah Quinn y Sophie Becker (1:35.93).

En categoría masculina, Ecuador Alex Quiñónez, Anderson Marquinez, Steeven Marcelo Salas y Katriel Angulo establecieron un nuevo récord ecuatoriano con 1:24.89, pero se quedaron a un paso del podio que cerró Portugal (1:24.53) y que lideraron los alemanes Steven Muller, Felix Straub, Lucas Ansah-Peprah, Owen Ansah (1:22.43) por delante de Kenia (1:24.26).

Las cubanas Zurian Hechavarría, Rose Mary Almanza, Lisneidy Veitía, Roxana Gómez, que habían sido las más rápidas en la clasificación de 4x400, confirmaron su ambición y se hicieron con el oro en la final (3:28.41), en la que superaron a Polonia (3:28.81) y Gran Bretaña (3:29.27).

En la última prueba, los colombianos Jhon Alejandro Perlaza, Yilmar Andrés Herrera, Jhon Alexander Solis y Anthony José Zambrano dieron la cara y estuvieron en la pelea, pero al final no pudieron pasar del sexto puesto (3:05.91).

Países Bajos se colgó su único oro de estos Mundiales con Jochem Dobber, Liemarvin Bonevacia, Ramsey Angela y Tony van Diepen (3:03.45) por delante del pujante cuarteto japonés y de Botsuana.

Brasil, por otro lado, lamentó la descalificación en el 4x100 masculino, en el que defendía el oro obtenido hace dos años en Yokohama (Japón).