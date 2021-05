Irán.- EEUU niega que haya alcanzado un acuerdo con Irán para el levantamiento de sanciones e intercambio de presos

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Gobierno estadounidense ha desmentido este domingo las informaciones sobre un posible acuerdo para la reincorporación de Washington al acuerdo nuclear con Irán de 2015 que incluiría el levantamiento de las sanciones y el intercambio de prisioneros.



"La respuesta corta es que ahora mismo no hay acuerdo", ha afirmado el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, en declaraciones a la cadena ABC.



Ha confirmado así que la diplomacia estadounidense "seguirá tarbajando en ello en las próximas semanas para intentar llegar a un intercambio mutuo" dentro de los parámetros planteados por el presidente Joe Biden.



"Sigue habiendo una distancia importante que salvar para cerrar las diferencias y esas diferencias son sobre las sanciones que retirarán Estados Unidos y otros países", ha explicado Sullivan. "No son sobre las restricciones nucleares que aceptará Irán para garantizar que nunca tendrán un arma nuclear", ha subrayado.



También el portavoz del Departamento de Estado, Ned Price, ha negado las informaciones publicadas por la televisión iraní sobre un acuerdo de intercambio de prisioneros y el desbloqueo de 7.000 millones de dólares retenidos por Estados Unidos, informa Bloomberg.



"Las informaciones sobre un acuerdo para el intercambio de prisioneros no son ciertas", ha afirmado Price. "Como ya hemos dicho, siempre planteamos los casos de los estadounidenses detenidos o desaparecidos en Irán. No pararemos hasta que podamos reunirlos con sus familias", ha advertido.



En julio de 2015, Irán y seis mediadores internacionales --Rusia, Estados, Reino Unido, China, Francia y Alemania-- firmaron el acuerdo, que impuso una serie de limitaciones al programa nuclear iraní a cambio del levantamiento de las sanciones internacionales.



Sin embargo, en mayo de 2018 Estados Unidos anunció su salida del acuerdo y comenzó a imponer sanciones unilaterales contra Irán con el argumento de que Teherán sigue desarrollando armas nucleares que suponen una amenaza para la estabilidad internacional. Ahora, con la victoria de Biden en las elecciones de noviembre de 2020, Washington nogocia su reincomporación al acuerdo.