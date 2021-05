Identifican en Puerto Rico el cuerpo sin vida de la amante de un boxeador

En la imagen un registro del Gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, quien afirmó que "no debe caber duda de que estamos en un estado de emergencia por la violencia de género". EFE/Thais LLorca/Archivo

San Juan, 2 may (EFE).- Las autoridades forenses de Puerto Rico identificaron el cuerpo sin vida de una mujer, que fue arrojado a una laguna cerca de San Juan, como el de la amante del boxeador puertorriqueño Félix Verdejo, quien fue interrogado por la policía, y que llevó a numerosas personas a manifestarse en el puente desde el cual fue lanzado.

La policía de Puerto Rico confiscó un vehículo de su propiedad y se ha emitido una orden para poder investigar las llamadas realizadas desde su teléfono móvil, en relación a la desaparición el pasado jueves de Keishla Marlen Rodríguez.

La policía informó que esta madrugada a las 02.40 hora local (06.40 GMT) retiraron el vehículo de una residencia propiedad del boxeador en el barrio de Caimito, en San Juan.

Desde el pasado jueves las fuerzas de seguridad investigan la desaparición de Rodríguez, de 27 años, que, de acuerdo a su familia, mantenía una relación con Verdejo y de quien estaría embarazada de un mes.

BOXEADOR INTERROGADO

El viernes Verdejo fue interrogado por la policía de Puerto Rico tras revelarse su vinculación con la joven, en un hecho que ha sacudido a Puerto Rico, junto al asesinato de otra joven el pasado jueves que fue hallada semi calcinada y que había solicitado en marzo una orden de protección contra su presunto agresor, que no fue atendida por la justicia.

Verdejo no contestó a las preguntas de las fuerzas de seguridad cuando fue interrogado.

Ayer sábado fue hallado el cuerpo sin vida de la mujer en la laguna cerca de San Juan, que fue identificado por el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) como el de Rodríguez.

Hasta el momento no ha habido detenciones en relación al caso pero la policía asegura que ya tiene identificado al autor de los hechos y se encuentra a la espera de reunir toda la evidencia

El FBI asumirá la jurisdicción de las pesquisas.´

La hermana de la fallecida, Bereliz Nichole, explicó a través de Facebook que "pronto" anunciará donde se llevará a cabo el velatorio.

Numerosas personas se manifiestan en el puente desde el cual fue lanzado a la laguna el cuerpo de Rodríguez donde harán "un grito de país que se escuchará en todos los rincones. Por las que ya no están y por las que vendrán".

GOBERNADOR DICE SIGUE EN LUCHA CONTRA VIOLENCIA DE GÉNERO

El gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, dijo este domingo en relación a los hechos recientes de violencia machista en la isla que reitera su "compromiso con la lucha contra la violencia de género y con continuar poniendo la acción y los recursos donde está la palabra", a la vez que reveló que la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) ha reducido la asignación destinada a la lucha contra la violencia de género.

"Es crucial que mantengamos este nivel actual de atención al crimen de violencia de género que tanta pérdida, consternación y angustia le trae a nuestra sociedad. No debe caber duda de que estamos en un estado de emergencia por violencia de género", indicó en un comunicado.

"Todos estamos unidos en oración para que las víctimas de este grave mal social tengan la paz que le robaron durante su vida, para que sus familias tengan el consuelo y la fortaleza que necesitan para sobrepasar esta tragedia, para que estos crímenes no queden impunes y para que podamos erradicar las causas que promueven y permiten esta violencia", agregó.

"El dolor, la rabia y la indignación que sentimos cada vez que somos testigos de un crimen de violencia de género tiene que mantenerse vivo en nosotros para que no descansemos en nuestra responsabilidad de proteger, prevenir y abolir este mal, así como hacer justicia para todas las víctimas. Cada día continuamos trabajando para crear una sociedad que valora la vida, que respeta la dignidad humana y rechaza la violencia en todas sus formas. Esta batalla tenemos que darla hasta ganarla", remarcó.

VERDEJO, UN BOXEADOR OLÍMPICO

Verdejo, conocido como "El Diamante", obtuvo notoriedad cuando llegó a los cuartos de final de los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Pese a no ganar una medalla, la reconocida empresa Top Rank lo firmó.

Así, Verdejo arrancó su carrera profesional, aunque tuvo sus primeros tropiezos, cuando a principios de agosto de 2016, tuvo un accidente de moto en Puerto Rico, que lo mantuvo en el hospital Centro Médico, en San Juan, por siete días.

El ex boxeador olímpico sufrió el accidente cuando transitaba por la carretera PR-3 en dirección de Río Grande (noroeste) a Carolina, municipio aledaño a San Juan, donde perdió el control de su motocicleta al tratar de esquivar un hueco en la carretera.