Gloria Trevi arrasa en Instagram con estas últimas 5 fotos. ¡No te las pierdas!

Saben q cuando me “pierdo” ando trabajando para, por, con, ante, etc mi tribu 😂 love uuuu so muchoteeee! @waithsman @marco_hair_makeup





El día q me puse la segunda vacuna..estuve tres días triste 😢 pero ya luego normal! Hay gente q no tiene ninguna reacción, es diferente en cada persona 😅





Con tanto cariño haciendo lo q amo!!! Sorpresas para ustedes!!!! #newlook #newmusic #happy #feliz #workaholic





Ya me puse las dos dosis de mi vacuna contra el COVID-19..es increíble como sin saberlo ustedes me llenaron de palabras hermosas y con cariño.. comparto esto para pedirles q se sigan cuidando y se informen bien 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 para poder ganar esta batalla y estemos unidos como humanidad ❤️❤️❤️







(Monterrey, 15 de febrero de 1968), conocida artísticamente como Gloria Trevi, es una

Nació en Monterrey, Nuevo León y vivió durante su infancia en Ciudad Victoria, Tamaulipas. En 1985 se mudó a la Ciudad de México para comenzar su carrera artística dónde conoció al productor y arreglista Sergio Andrade, quien forma el grupo musical Boquitas Pintadas. Cuatro años más tarde, de la mano de Andrade publicó su álbum debut ¿Qué hago aquí?, distribuido por BMG Ariola.

En los 90, debutó en el cine con tres películas:(1991),(1993) y(1995).

En 1997, se retiró de los escenarios tras su programa televisivo XETU Remix. Tiempo después, la cantante y su mánager Andrade vuelven a desaparecer de los medios de comunicación, mientras que en Chihuahua se realizaba una denuncia penal por parte de los padres de una joven de 17 años llamada Karina Yapor quien pertenecía al equipo de trabajo de la cantante y había desaparecido junto con la cantante, su productor y otras jóvenes mujeres. La detención de la pareja se produjo en enero de 2000 por la policía de Río de Janeiro, donde Gloria pasó tres años encarcelada. La cantante fue absuelta del crimen por la justicia mexicana y liberada en 2004.

Durante los años 2000, publicó cinco discos y regresó a los escenarios con cinco extensas giras internacionales. Se estima que ha vendido 15 millones de discos en todo el mundo, lo que la convierte en una de las Artistas latinas con mayores ventas. Materiales como Tu ángel de la guarda (1991), Una rosa Blu (2007) o El amor (2015), son algunos de los trabajos que aparecen en las listas realizadas por Billboard como los mejores discos de la década o del año respectivamente.

Ha sido galardonada con algunos premios de la música como lo son: el Billboard, ASCAP, BMI, Premio lo Nuestro, Latín AMAS, entre otros. Gloria Trevi ha dejado su legado en la historia del pop latino, siendo así una de las mayores exponentes y referentes de este, en el mundo. Luego de dos décadas, en 2013 retomó su carrera actoral y protagonizó la telenovela de Televisa Libre para amarte, producida por Emilio Larrosa.