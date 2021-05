Fútbol/Champions.- El Barça femenino derrota al PSG y alcanza la final de la Liga de Campeones

02/05/2021 El Barça femenino derrota al PSG y alcanza la final de la Liga de Campeones CATALUÑA ESPAÑA EUROPA DEPORTES BARCELONA FCB



MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El FC Barcelona femenino ha logrado el pase a la final de la Liga de Campeones, donde buscará conquistar su primer título continental, después de imponerse este domingo, con un doblete de la neerlandesa Lieke Martens, al Paris Saint-Germain (2-1) en el Johan Cruyff en el partido de vuelta de semifinales (3-2 en el global).



Tras el 1-1 de la ida en París, las de Lluís Cortés han conseguido doblegar al verdugo del Olympique de Lyon, campeón de las últimas cinco ediciones del torneo, con dos goles de la delantera culé en una buena primera parte.



De esta manera, el Barça disputará la segunda final continental de su historia el próximo 16 de mayo en Gotemburgo. En ella, tratará de quitarse la espinita de la primera -que también lo fue para los equipos femeninos españoles- en 2019 ante el Olympique de Lyon, que no dio opción a las catalanas (4-1).



Apenas habían transcurrido ocho minutos desde el pitido inicial cuando Leila Ouahabi puso un gran pase en profundidad que Lieke Martens no desaprovechó, quitando las telarañas de la escuadra de la portería parisina y levantando de sus asientos a los 1.000 espectadores que presenciaron el choque.



La propia delantera neerlandesa se encargó de incrementar la cuenta azulgrana poco después, en una jugada por banda derecha de Caroline Hansen que acabó en un centro al segundo palo que Martens remató a placer (min.31).



Sin embargo, el conjunto francés respondió rápido, en un saque de esquina en el que la defensa culé no consiguió desbaratar el peligro y Marie-Antoinette Katoto cazó el balón para recortar distancias en el Johan Cruyff (min.34). Otro gol parisino dejaría fuera a las de Lluís Cortés.



En la reanudación, las locales pidieron penalti por un derribo de Endler sobre Alexia Putellas dentro del área, aunque la colegiada entendió que no había nada. Poco a poco, el PSG iba acercándose con peligro al área barcelonista, aunque no encontró rematadoras en sus ocasiones más claras.



Un balón al palo de Jenni Hermoso en el 69 y otro al larguero de Marta Torrejón un minuto después permitieron a las de Lluís Cortés recuperar confianza y afrontar con más tranquilidad el tramo final, en el que Asisat Oshoala no pudo definir bien ante Endler al comienzo del descuento.



Así, las catalanas consiguieron el pase a la final de Gotemburgo, donde ya esperan al ganador de la otra eliminatoria, que también se resolverá este domingo y en la que el Bayern Múnich cuenta con ventaja tras imponerse en la ida al Chelsea (2-1). Pase lo que pase, la competición tendrá en 2021 un campeón inédito.