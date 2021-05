Fútbol.- El Levante se escapa hacia la Champions y el Real Madrid vuelve a tropezar en casa en la Primera Iberdrola

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El Levante dio otro paso hacia el subcampeonato y la clasificación para la próxima Liga de Campeones femenina tras imponerse 2-1 al Sevilla, mientras que el Real Madrid volvió a frenarse para este objetivo al tropezar de nuevo como local ante el Sporting Huelva, en partidos correspondientes a la vigesimoctava jornada de la Primera Iberdrola.



Con la Real Sociedad sin jugar este fin de semana ante el CD Santa Teresa por el coronavirus, el segundo y tercer clasificado del campeonato tenían una buena oportunidad de ampliar, al menos provisionalmente, su ventaja en la tabla, pero sólo lo lograron las 'granotas'.



El Levante puso diez puntos de distancia con el conjunto guipuzcoano al ganar en casa al Sevilla por 2-1 gracias en esta ocasión a Natasa Andonova, que se disfrazó de la 'pichichi' Esther González para hacer los dos goles del triunfo local, el segundo cuatro minutos después de que su rival hubiese empatado por medio de Inma Gabarro.



Por su parte, el Real Madrid se atascó en Valdebebas por tercer partido consecutivo y se queda con siete puntos de renta sobre la Real. Tras perder ante el Levante y empatar contra el Sevilla, no pudo pasar de las tablas (1-1) ante un Sporting Huelva que se llevó un valioso punto en una lucha por la salvación que tiene ahora bien encarrilada. Olga Carmona adelantó al filo del descanso a las madridistas, que no acertaron a sentenciar el duelo y recibieron el empate en el 79 por medio de Dany Helena, que se desquitó de un penalti fallado con 0-0.



De todos modos, la jornada fue favorable para el segundo y tercer clasificado porque sus perseguidores fallaron. La UD Granadilla Tenerife Egatesa perdió la oportunidad de ponerse a cinco puntos del Real Madrid al caer (2-1) en su visita al Eibar, que sumó tres importantes puntos de cara la permanencia, mientras que el Madrid CFF se queda a diez puntos tras alargar su actual mal momento de resultados con su quinta derrota seguida al perder (3-0) ante el Deportivo ABANCA, que coge aire en su intento de salir del descenso.



Cinco son también los encuentros sin ganar del Atlético de Madrid que no pasó del empate sin goles en su estadio en el derbi ante el Rayo Vallecano y que ya descuelga definitivamente a las colchoneras de la pelea por la Champions, ya a 15 puntos, aunque con dos partidos menos.



Del resto de la jornada, el EDF Logroño es el nuevo colista tras su derrota en un duelo directo vital ante el Betis, que se llevó los tres importantes puntos gracias a un penalti de Ángela Sosa, y el Espanyol se complica la vida con su revés en su visita al Valencia (2-1).