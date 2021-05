Fórmula 1/GP Portugal.- Sainz: "Todo ha salido bastante mal"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El piloto español Carlos Sainz (Ferrari) ha asegurado que la estrategia de neumáticos no ha salido como esperaba y que la degradación le ha jugado una mala pasada en la carrera del Gran Premio de Portugal de Fórmula 1, en la que ha terminado undécimo, y ha explicado que deben "aprender" de lo sucedido.



"Sabíamos que la posibilidad de 'graining' era alta. En cuanto he puesto el neumático medio he visto que esto no iba a durar mucho y que nos íbamos a ir para atrás", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera en Portimao.



El madrileño explicó que han puesto el neumático medio para "intentar hacer un 'undercut' a Lando -Norris-", pero que lo han hecho "muy pronto". "Todavía quedaba mucha carrera por delante. Me la he jugado a intentar hacer el 'undercut', hemos empujado mucho en esas primeras vueltas, y a partir de ahí hemos abierto el 'graining' y nos hemos ido para atrás. No ha sido un buen día, todo ha salido bastante mal. Hay que aprender de ello, forma parte de la curva de aprendizaje", subrayó.



"Si hubiese salido el 'undercut', igual no estaríamos aquí ahora. Es verdad que quedaba mucha carrera por delante y que he tenido que empujar mucho para intentar hacerlo. Esas vueltas al principio del 'stint', empujando tan fuerte, han sido las que han abierto el 'graining'", concluyó.