Fórmula 1/GP Portugal.- Alonso: "Teníamos mejor coche que para hacer octavo"

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)



El piloto español Fernando Alonso (Alpine) ha asegurado que tenían "mejor coche" que para haber conseguido solo el octavo puesto que ha firmado este domingo en el Gran Premio de Portugal, tercera cita del Mundial de Fórmula 1, y ha afirmado que debe ponerse "las pilas" en clasificación, en lo que más está fallando este curso, porque será fundamental en los próximos Grandes Premios de España y Mónaco.



"Teníamos mejor coche que para hacer octavo. Hubiésemos podido hacer un sexto o un quinto, no lo sé, porque el coche ha ido muy bien. Estamos muy contentos de haber acabado y de sumar más kilómetros", señaló en declaraciones a DAZN tras la carrera.



Por otra parte, el asturiano explicó que ha vivido el mejor fin de semana hasta el momento. "El fin de semana ha sido el mejor en general: de sensaciones, de ritmo, el coche estaba competitivo respecto a todos los rivales, incluso con un Ferrari, con un McLaren... Estuvimos en una lucha que en Baréin y en Imola parecía impensable", manifestó.



"Ayer en la crono sigo sin entender cómo se puede perder un segundo y pico en esas vueltas, pero lo pasado, pasado está, los sábados no sirven para nada. Hubiese ayudado salir delante, intentaremos clasificarnos mejor en las próximas, sobre todo en Mónaco, en España, donde se va a adelantar muy mal. Estoy contento con estos puntos y con el fin de semana en general", prosiguió.



"No ha sido fácil adaptarse y tener sensaciones tan cerca unos de otros. Sigo aprendiendo en cada vuelta que doy, sigo acostumbrándome y mejorando. Aunque suene obvio, cada vez que me subo al coche y hay una salida, un adelantamiento, un 'safety car'... con todos esos botones, las cosas te van saliendo más automáticas, no tienes que pensar en ellas", añadió.



Por último, reconoció que tiene "ganas de llegar" al próximo Gran Premio de España en el Circuit de Barcelona-Catalunya. "No hicimos la pretemporada este año en Barcelona, así que rodaremos por primera vez con estos coches. Va a ser un desafío. La crono, que ha salido regular en las últimas carreras, tanto en Barcelona como en Mónaco va a ser lo más importante del fin de semana, así que voy a tener que ponerme las pilas en ese aspecto", finalizó.