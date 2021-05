Fabio di Giannantonio gana la carrera perfecta en Moto2

El piloto italiano de Moto2 Fabio Di Giannantonio (c), del equipo Federal Oil Gresini, toma la curva en solitario en el Gran Premio Red Bull de España que se disputa este domingo en el Circuito Ángel Nieto de Jerez de la Frontera (Cádiz). EFE/Julio Muñoz

Jerez de la Frontera (Cádiz), 2 may (EFE).- El italiano Fabio di Giannantonio (Kalex) se adjudicó la victoria con autoridad y en solitario en el Gran Premio de España de Moto2, una carrera perfecta para el transalpino, que se disputó en el circuito Ángel Nieto de Jerez y con su compatriota Marco Bezzecchi (Kalex) y el británico Sam Lowes (Kalex), acompañándole en el podio.

El australiano Remy Gardner (Kalex), que acabó cuarto, mantiene el liderato del campeonato del mundo con apenas tres puntos de ventaja sobre Sam Lowes y con Raúl Fernández (Kalex), quinto en carrera, en la tercera posición a seis puntos del líder.

Di Giannantonio (Kalex) aprovechó su oportunidad para sorprender al autor de la "pole position", el australiano Remy Gardner (Kalex) en los primeros metros de la carrera, en los que el español Raúl Fernández (Kalex) intentó hacer lo mismo, aunque infructuosamente, ya que en el primer parcial ocupaba la quinta plaza, con Augusto Fernández (Kalex) tercero, en el giro inicial de la competición.

Una prueba que ya registró una baja antes del inicio pues el británico Jake Dixon (Kalex), no pudo disputar la misma tras sufrir una fuerte caída en los últimos entrenamientos libres en la que tuvo que ser atendido por las asistencias médicas y trasladado en camilla y ambulancia a la clínica del circuito, en donde le declararon "no apto" para la misma.

Di Giannantonio tiró con fuerza, a ritmo de vuelta rápida de carrera, desde el principio, lo que propició algunos errores entre los pilotos de cabeza, como en el caso de Augusto Fernández, que se fue al suelo sin posibilidad de continuar, aunque lo intentó, en la curva seis, la misma en la que instantes después le "acompañó" el italiano Nicolo Bulega (Kalex).

Por delante, el récord de vuelta rápida del italiano lo batieron el español Raúl Fernández y Sam Lowes de manera consecutiva en la tercera vuelta, en la que el transalpino se mantuvo como sólido líder, con algunos metros de ventaja sobre sus perseguidores.

El ritmo de Fabio di Giannantonio fue sólido y constante, que le permitió abrir un hueco de segundo y medio en apenas seis vueltas sobre el cuarteto formado por el australiano Remy Gardner, el español Raúl Fernández, el británico Sam Lowes (Kalex) y el italiano Marco Bezzecchi (Kalex).

En la vuelta ocho Raúl Fernández decidió pasar al ataque y superó a Remy Gardner para intentar alcanzar a Fabio di Giannantonio, que por entonces contaba ya con 2,6 segundos de ventaja y su ritmo era lo suficientemente constante como para que el español apenas "limase" dos décimas de segundo en tres vueltas.

El español Albert Arenas (Boscoscuro) fue la siguiente víctima de la prueba al sufrir una caída en el duodécimo giro que le impidió continuar, como poco después le pasó también al italiano Simone Corsi (MV Agusta).

Fernández se consolidó en la segunda posición, pero las diferencias respecto a Di Giannantonio apenas se movían décima arriba, décima abajo, aunque ese puesto le daba al debutante español el liderato del campeonato del mundo, pues el australiano Remy Gardner, líder antes de la carrera española, sufría para aguantar la cuarta posición.

Pero Raúl Fernández se equivocó en la entrada a la recta de meta y se tuvo que ir largo, momento que aprovechó el italiano Marco Bezzecchi (Kalex) para superarlo en el decimoséptimo giro.

La carrera estaba prácticamente vista para sentencia, con un Fabio di Giannantonio sólido en la primera plaza, y un cuarteto perseguidor con Bezzecchi, Fernández, Gardner y Lowes peleándose por las dos posiciones restantes del podio y ya más atrás, un trío formado por el español Xavier Vierge, el japonés Ai Ogura y el estadounidense Joe Roberts, todos ellos sobre sendas Kalex.

Y, la última vuelta no deparó demasiadas sorpresas, con un triunfo solvente del italiano Di Giannantonio y con Bezzecchi y Lowes consolidando sus posiciones a ambos lados del podio.

Raúl Fernández ocupó la quinta plaza con Xavier Vierge tras él, Arón Canet (Boscoscuro) en la novena posición, Marcos Ramírez (Kalex), undécimo, con Jorge Navarro (Boscoscuro) duodécimo.

