Estela Grande, abierta al amor de nuevo

06/08/2020 Estela Grande, muy bronceada, de cena con amigas por el centro de la capital EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD



MADRID, 2 (CHANCE)



Mucho se está hablando durante estos días de la crisis sentimental que están pasando Diego Matamoros y Carla Barber, parece que la pareja ha puesto tierra de por medio y están pasando unos días por solitario. Todavía ninguno de los dos ha hablado públicamente sobre qué ha ocurrido entre ellos, pero si vemos sus redes sociales, cada uno está por un lado y hace mucho que no suben contenido juntos.



Hemos preguntado a Estela Grande por esta noticia y lo cierto es que nos ha sorprendido mucho su reacción porque la exconcursante de 'Gran Hermano' no quiere saber absolutamente nada de su expareja: "Yo no tengo nada que ver en esta historia, no tengo nada que opinar, la verdad que no tengo ni idea, es verdad que ayer me llamaron y me lo dijeron, pero no tengo nada que opinar".



Eso sí, Estela Grande asegura que ya ha pasado el tiempo de asimilación que necesitaba y ahora está de nuevo abierta al amor: "Al principio necesitaba recuperarme y una vez que me he recuperado, por supuesto, si me tengo que enamorar, me enamoraré".