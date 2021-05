Estambul, entre Manchester y Londres

EFE/EPA/FREDERIC SCHEIDEMANN /Archivo

Madrid, 2 may (EFE).- El camino hacia Estambul, sede de la final de la Liga de Campeones 2020-21, se detiene antes en las estaciones de Manchester y Londres donde se disputarán los encuentros de vuelta de las semifinales de la competición.

El Etihad Stadium y Stamford Bridge deciden los propietarios de las dos últimas plazas por el trofeo. Los aspirantes finales a heredar el trono en el que Bayern Múnich se aposentó hace un año en Lisboa.

Inglaterra es el paso previo a la cita en el Estadio Olímpico Ataturk del próximo 29 de mayo y a la que apuntan con más argumentos el Manchester City y el Chelsea, reforzados tras la ida y que tienen la posibilidad de cerrar el objetivo en sus estadios.

Desniveladas pero no sentenciadas ambas eliminatorias que advierten a una puja final entre dos representantes de la Premier. Sin embargo, tanto el París Saint Germain como el Real Madrid se aferran a los noventa minutos restantes para dar un giro a la situación para habitar en la estancia turca.

El desarrollo de la competición no alienta las esperanzas de franceses y españoles. Desde el inicio de las eliminatorias los equipos clasificados para la siguiente ronda fueron los que obtuvieron un marcador positivo para sus intereses en el choque de ida. Así pasó en octavos y también en cuartos. Nadie se salió de la norma.

El París Saint Germain se ampara en sus individualidades y el Real Madrid en su experiencia. El campeón francés argumenta sus bazas en los triunfos logrados en el Camp Nou ante el Barcelona y en el Allianz Arena contra el Bayern Múnich. Dos meritorios éxitos como visitante que marcan el camino del conjunto del argentino Mauricio Pochettino.

El representante galo está a un partido de su segunda final de la Liga de Campeones. Para el duelo del Etihad Stadium no contará con el centrocampista senegalés Idrissa Gueye, expulsado en el Parque de los Príncipes. Es la principal baja del PSG además de la del español Juan Bernat, lesionado en una rodilla desde inicio de curso.

Necesita marcar, al menos, dos goles el París Saint Germain para sobrevivir en el torneo y un partido redondo. No le dio al equipo de Pochettino con una buena primera parte ante un rival que aprovechó los errores locales para llevarse el encuentro.

El conjunto de Pep Guardiola, que dominó claramente tras el intermedio, es un equipo difícil de batir. Los 'citizen' están a un paso de hacer historia y de alcanzar la final de la Champions por primera vez. Defiende con el balón e impone su ritmo. En once partidos disputados en la presente edición solo ha encajado cuatro goles. Y nadie ha sido capaz de marcarle más de un tanto.

En la fase de grupos solo encajó uno, del Oporto; en octavos el Borussia Monchengladbach no logró ninguno y en los dos partidos de cuartos, el Borussia Dortmund consiguió dos, uno en la ida y otro en la vuelta. El PSG también anotó.

Si el Manchester City es sólido también lo es el Chelsea, especialmente en Stamford Bridge donde solo cayó ante el Oporto, cuando la eliminatoria estaba desnivelada ya a favor del cuadro londinense. Nadie ha logrado marcar dos veces en Londres en un mismo partido.

El Chelsea tuvo al Real Madrid en la lona y no lo aprovechó. Es a lo que se aferra el equipo de Zinedine Zidane a pesar de su falta de gol. Y el Real Madrid no es un equipo anotador, sujeto nada más a la inspiración de Karim Benzema.

El equipo blanco, sometido por las bajas a las que se ha sumado Dani Carvajal, y por la falta de combustible en este tramo final, presume de experiencia en una competición que ha ganado en trece ocasiones.

Sin embargo, los antecedentes no le acompañan. De las cinco veces en las que empató a un gol en el partido de ida solo consiguió la clasificación en una. Fue hace ocho temporadas, ante el Manchester United, cuando ganó en Old Trafford. Las anteriores, contra el Bayern Múnich, el Milan y el PSV Eindhoven, se quedó fuera del objetivo.

Todo lo contrario que su rival. El Chelsea logró su objetivo en cinco de las seis veces que igualó a un tanto fuera en el primer partido. Solo descarriló en octavos de final de la Liga de Campeones de hace seis año, con el París Saint Germain.

-- Programa de la vuelta de semifinales .- Martes 4 mayo . Manchester City (ING) - París Saint Germain (FRA)

Etihad Stadium, Manchester; 21.00. Ida: 2-1

.- Miércoles 5 mayo . Chelsea (ING) - Real Madrid (ESP)

Stamford Bridge, Londres; 21.00. Ida: 1-1.

Santiago Aparicio