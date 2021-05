Emiratos.- El filósofo alemán Juergen Haberman renuncia a un premio literario de Emiratos Árabes Unidos

BERLÍN, 2 (DPA/EP)



El filósofo alemán Juergen Habermas, de 91 años de edad y uno de los emblemas de la Escuela de Frankfut, ha renunciado al premio literario Jeque Zayed otorgado por una institución de Emiratos Árabes Unidos (EAU) como muestra de su rechazo al sistema político del país árabe.



Habermas, declarado ganador de la categoría Personalidad Cultural del Año, premiada con un millón de dírhams (226.440 euros), ha explicado que busca con este rechazo corregir su decisión inicial de aceptar el premio. "Fue una decisión errónea que ahora corrijo", ha explicado en una carta publicada por la editorial berlinesa Suhrkamp.



"No me quedó suficientemente clara (en un primer momento) la estrechísima relación de la institución que concede estos premios en Abu Dabi con el sistema político que allí existe", ha añadido.



Habermas nació en Duesseldorf en 1929. A finales de la década de los años 50 fue ayudante y colaborador de Max Horkheimer y Theodor W. Adorno. Recibió la influencia de Herbert Marcuse y se convirtió en uno de los representantes de la denominada Teoría Crítica.



Sus obras más destacadas son 'Conocimiento e interés', 'Teoría de la acción comunicativa', 'Facticidad y validez' o 'Pensamiento postmetafísico' y sigue siendo uno de los filósofos más citados del mundo. En 2003 recibió el Premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales. Actualmente Habermas vive a orillas del lago Starnberger See, en Baviera.



Los Emiratos Árabes Unidos, un país con apenas 10 millones de habitantes, han sido duramente criticados por organismos internacionales por graves violaciones de Derechos Humanos.



Según un informe de 2020 del Departamento de Estado de Estados Unidos, entre ellas figuran la tortura, las detenciones arbitrarias y el encarcelamiento por motivos políticos.



Además, la libertad de expresión está muy restringida y la prensa e Internet están censurados. El primer ministro de EUA, Mohamed bin Rashid al Maktum, es sospechoso de haber secuestrado y retenido a dos de sus hijas.