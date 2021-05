El puertorriqueño John Velázquez gana por cuarta vez el título en Kentucky

Imagen de archivo del jockey puertorriqueño John Velázquez. EFE/PETER FOLEY/Archivo

Louisville (Kentucky, EE.UU.), 1 may (EFE).- El jockey puertorriqueño John Velázquez, de 49 años, condujo este domingo al potro de tres años Medina Spirit a la conquista de la edición 147 del Derby de Kentucky, primera carrera de la Triple Corona de la temporada hípica en Estados Unidos que tenía otros favoritos.

Aún así, el jinete boricua atesoró su cuarto título en Churcill Downs, carrera que entregó un premio de tres millones de dólares.

Velázquez también cruzó primero el año pasado, aunque al mando de Authentic. Su entrenador, Bob Baffert, también hizo historia hoy al sumar la séptima victoria.

Los aficionados, que el año pasado no pudieron presenciar la tradicional carrera por causa de la pandemia de la covid-19, hoy aunque se corrió la última en la calendario de la Triple Corona, abarrotaron la barandilla en la línea de meta.

Con menos de ocho meses de haberse disputado la edición 146 del Kentucky Derby, Velázquez volvió a ganar, esta vez con un caballo que no era favorito.

Con la inesperada victoria, Medina Spirit presenta su candidatura para convertirse en el decimocuarto caballo en la historia de la hípica que puede ganar la Triple Corona.

La temporada continuará el 15 de mayo en Baltimore (Maryland), donde se disputará el premio Preakness Stakes.

Con el segundo puesto se quedó hoy Mandaloun, montado por Florent Geroux y Hot Rod Charlie acabó tercero con el jinete Flaviant Prat.

El gran favorito en las apuestas, Essential Quality, montado por el panameño Luis Sáez, acabó en el cuarto lugar, mientras que su compatriota Marcelino Pedroza con la monta de O Besos acabó en el quinto puesto.

El jinete Kendrick Carmouche acabó en el puesto decimotercero con Bourbonic.