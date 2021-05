El presidente venezolano designa nuevos ministros de Educación y Trabajo

Fotografía de archivo cedida por la Prensa de Miraflores que muestra al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. EFE/ Prensa Miraflores /Archivo

Caracas, 2 may (EFE).- El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, designó este domingo como ministro de Educación y vicepresidente de Gobierno para el Socialismo Social y Territorial a Eduardo Piñate, quien estaba al frente de la cartera de Trabajo que ahora estará dirigida por el hasta hoy diputado José Ramón Rivero.

Los nuevos nombramientos se producen debido al fallecimiento, a la edad de 74 años, del profesor Aristóbulo Istúriz el pasado martes, explicó el mandatario en un contacto telefónico a través del canal estatal VTV.

"A propósito de esta circunstancia, de esta situación que nos ha tocado vivir con la partida de Aristóbulo (...) quiero anunciar que he decido designar al profesor Eduardo Piñate ministro del Poder Popular para la Educación y Vicepresidente de Gobierno para el Socialismo Social y Territorial", dijo.

Asimismo, indicó que el diputado José Ramón Rivero entrará a su gabinete como ministro de Trabajo.

Según dijo, Rivero tiene "gran experiencia" ya que fue ministro de Trabajo del fallecido presidente Hugo Chávez entre 2007 y 2008.

"Conoce muy bien todos los temas de las relaciones laborales de todo el país. Es un hombre profundamente relacionado con la clase obrera del país", agregó.

Piñate se ha desempeñado como profesor de historia y geografía, mientras que Rivero fue líder sindical y estudiantil antes de entrar a la vida política, explicó Maduro.

El ahora ministro de Trabajo reaccionó a través de Twitter a su nombramiento y dijo a Maduro que puede contar con toda su "disposición" y energía para el cumplimiento "de las instrucciones y orientaciones que ha dado para avanzar los retos y desafíos" del país.

Asimismo, expresó su apoyo al nuevo ministro de Educación, quien aún no ha reaccionado a su nombramiento.