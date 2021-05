El Inter, campeón de Italia por decimonovena vez

EFE/EPA/CARMELO IMBESI/Archivo

Roma, 2 may (EFE).- El Inter de Milán se proclamó este domingo campeón de Italia por decimonovena vez en su historia, al sumar trece puntos de ventaja sobre el Atalanta, el Nápoles y el Milan, que comparten la segunda plaza, a falta de cuatro jornadas para el final de la Serie A.

El equipo milanés, entrenado por Antonio Conte, ganó el sábado 2-0 en su visita al Crotone y recibió la oficialidad de su triunfo este domingo después de que el Atalanta no pasara del 1-1 en el campo del Sassuolo.

El Inter, que no ganaba un trofeo desde la Copa Italia de 2011, puso fin a la histórica racha de nueve títulos ligueros consecutivos del Juventus.