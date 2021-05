El barco Sea Watch espera puerto con 454 inmigrantes rescatados en el mar

Activistas de la organización Sea Watch rescatan a un grupo de inmigrantes en el Mediterráneo en una imagen facilitada sin fechar. EFE/Sea Watch/Oliver Kulikowski

Roma, 2 may (EFE).- El barco de la organización humanitaria Sea Watch reclamó hoy que se le asigne un puerto "inmediatamente" al que trasladar a los 454 inmigrantes que tiene a bordo, después de haberles rescatado en aguas del Mediterráneo central.

"Se le debe asignar un puerto seguro a la nave Sea Watch 4 inmediatamente", reclamó la ONG a través de sus redes sociales.

En los últimos días llevó a cabo seis operaciones de salvamento, la última en la tarde de ayer, cuando rescató a 51 inmigrantes que viajaban hacinados en una precaria embarcación de madera. En total acoge a bordo a 454 personas, entre ellos muchos niños.

Mientras que una ha tenido que ser evacuada esta mañana por razones médicas por las autoridades italianas.

La jefa de misión, Hannah Wallace Bowman, advirtió de que a bordo la situación "está llegando al límite" por el "dramático" empeoramiento de las condiciones meteorológicas del mar.

"Los rescatados necesitan un lugar seguro ahora y no pueden esperar hasta que las autoridades europeas negocien la asignación sentadas cómodamente detrás de sus escritorios", reivindicó.

La ONG fue testigo en los últimos días de de cómo los denominados guardacostas libios interceptaban las pateras y golpeaban a los inmigrantes que viajaban con ellas, difundiéndolo en vídeo y acusando a la Unión Europea de colaborar con ellos.

Por otro lado el barco humanitario "Ocean Viking", de la organización SOS Méditerranée, desembarcó la pasada tarde a 236 inmigrantes, la mitad menores no acompañados, en el puerto siciliano de Augusta (sur de Italia).

Todos fueron sometidos a la prueba del coronavirus.