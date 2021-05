El Ajax amarra su trigésimo quinto título con una goleada

EFE/EPA/MAURICE VAN STEEN

Redacción deportes, 2 may (EFE).- El Ajax cerró la consecución de su trigésimo quinto título de la Liga de los Países Bajos (Eredivisie) con una goleada en el Johan Cruyff Arena ante el Emmen (4-0), en la trigésima primera jornada.

El cuadro de Erik Ten Hag, que esta semana amplió su compromiso con el equipo de Amsterdam, tenía el trofeo en la mano tras su triunfo la semana pasada ante el AZ Alkmaar. Este domingo, ante el Emmen, certificó el éxito de forma matemática.

No tuvo problemas el Ajax para asegurar un triunfo que encarriló a los diez minutos por medio de Jurrien Timber. Después se desató tras el descanso. A la hora de juego el marfileño Sebastien Haller hizo el segundo, seis minutos después Devyne Rensch el tercero y Davy Klaassen redondeó la goleada en el 74.

Con este título el Ajax asienta su dominio en la competición. Totaliza treinta y cinco trofeos, once más que el PSV Eindhoven.