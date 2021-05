EE.UU. apoya la distribución mundial de las vacunas de covid a precio de coste

En la imagen, Jake Sullivan, asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense. EFE/EPA/JIM LO SCALZO/Archivo

Nueva York, 2 may (EFE).- Jake Sullivan, el asesor de seguridad nacional del presidente estadounidense, Joe Biden, aseguró este domingo que Washington está trabajando para lograr que las farmacéuticas que han desarrollado una vacuna contra el coronavirus la distribuyan por todo el mundo a precio de coste con el objetivo de acabar con la pandemia.

"El resultado final es que creemos que las compañías farmacéuticas deberían suministrar (la vacuna) a precio de coste para todo el mundo para que no haya barreras a ser vacunado", aseveró Sullivan durante una entrevista con el canal ABC.

El asesor de Biden aseguró asimismo que la representante de Comercio de Estados Unidos, Katherine Tai, estaba llevando a cabo "conversaciones intensivas" con la Organización Mundial del Comercio (OMC) para superar el problema de acceso a la vacuna y apuntó que debería haber un "camino a seguir en los próximos días".

Las declaraciones de Sullivan se producen poco después de que un grupo de 10 demócratas, encabezados por el representante del ala más progresista, el senador Bernie Sanders, haya pedido que se le exija a las farmacéuticas que cedan temporalmente las patentes de las vacunas de coronavirus para que los países que lo necesiten puedan desarrollar su propio suero.

Esta suspensión temporal de las patentes de las vacunas ha sido propuesta por India y Sudáfrica ante la OMC, dos de los países que más sufren el impacto del coronavirus.

"Les urgimos a apoyar la adopción de esta exención temporal, con la que se asegurará la respuesta más efectiva y eficiente a una pandemia global que se ve solo una vez en la vida", apunta la carta de los demócratas dirigida a Biden.

Por otra parte, Sullivan aseguró que Washington está "orgulloso" de lo que se ha hecho hasta la fecha para ayudar a India, donde diariamente se registran cientos de miles de infecciones nuevas de coronavirus y cuyos hospitales no tienen suficiente material para hacer frente a la oleada, aunque señaló que en una emergencia de este calibre siempre desean poder moverse "más rápido y hacer más".

El representante estadounidense recordó que su país ha llevado "aviones militares muy grandes cargados de oxígeno, cargados de materias primas para las vacunas, cargados de tratamientos que pueden ayudar a salvar vidas", y apuntó que siguen trasladando ayuda "lo más rápido posible".

"Estamos preocupados por las variantes, estamos preocupados por la propagación, estamos preocupados por las vidas que se pierden, y también por los efectos secundarios que pueden surgir mientras la pandemia está totalmente fuera de control en la India", agregó.