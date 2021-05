¡Echa un vistazo a las últimas 5 publicaciones de Alejandro Fernández que están arrasando en Instagram!

Alejandro Fernández (@alexoficial) revolucionó las redes en las últimas horas con las últimas publicaciones en su perfil de Instagram. Los 5 posteos de historias y fotografías, lograron más de 597.112 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más populares:





Una de las claves de la vida, creo yo, es sentirse bien contigo mismo. Sea con tu trabajo, con tu alimentación, o con algún pasatiempo, siempre debes de escucharte y de procurarte. Le doy gracias a Dios y a la vida por permitirme seguir creciendo y por darme la salud y la fuerza necesaria para disfrutar lo que me queda de camino. Hoy, a mis 50 años, me siento mejor que nunca! Ámonossssss mi genteeeee!! 🔥🔥#buenmiércoles





La vida siempre trae momentos inesperados. Por más de 15 años me acompañaste y destruiste y arreglaste todo lo que estuvo a tu alrededor. Mi confidente, mi compañera y una de mis mejores amigas. Y ahora, en este momento tan extraño en el que me encuentro lejos y recluido, te tocó cambiar de plano. Las ironías de la vida. Gracias por las buenas, las malas y todas las otras que nos tocó pasar juntos. Te veo en el otro lado. Te amo Coco.





Gracias a todos por sus oraciones y buenos deseos. Acabo de recibir el resultado de mi última PCR y salí negativo a COVID-19. Su cariño fue lo que me ayudó salir de esto. 🙏🏻 Recuerden la importancia de vacunarse. Si tienes la oportunidad, no lo dejes para después.. Vacúnate! Mucho amor, Alejandro





No respondías y me moría, Tú me tenías, sí lo sabías. ¡Ay, dolor! ¡Cómo dueless! Echando el #AmorTumbadoAFNC pa’ abrir semana! Buen lunes, mi gente lindaaa✌🏻😎 📸: @the_bgarcia





#cuarentena #covid_19 #tomandovitaminaD #vacunense 🙏🏼👍🏽 #cuidensemucho #bendiciones

Alejandro Fernández Abarca (Guadalajara, Jalisco; 24 de abril de 1971) es un cantante mexicano de música regional mexicana y pop latino, hijo del cantante ranchero Vicente Fernández. En un principio se especializó en formas tradicionales de música regional mexicana​ como mariachi. Posteriormente se ha diversificado hacia el pop latino con toques urbanos, la balada y los boleros.

Nació en Guadalajara, Jalisco el 24 de abril de 1971. Crece en el seno de una familia tradicionalmente unida. Tiene dos hermanos mayores Vicente Jr. y Gerardo y una hermana Alejandra. Además de su inclinación musical por herencia y por vocación, Fernández sintió también la necesidad de ampliar su formación personal y, tras los estudios primarios y secundarios, ingresó en la Universidad del Valle de Atemajac para estudiar Arquitectura.

Posee una sólida carrera discográfica y ha sido acreedor a dos Grammy Latinos y seis Premios Billboard. Ha logrado vender alrededor del mundo aproximadamente 15 millones de álbumes.

Es conocido por todo el público y la prensa como «El Potrillo», apodo que le viene debido a que el rancho de su padre es denominado «Los Tres Potrillos» en honor a sus tres hijos varones.Como empresario, a Fernández se le atribuye la propiedad del centro comercial Unicenter en Guadalajara, donde hay diferentes tipos de negocios y que genera empleo a más de 170 personas.

También participó con su familia en la construcción del «Lienzo Charro y Centro de Espectáculo Don Vicente Fernández Gómez», mejor conocido como la Arena VFG, el más grande lienzo de toda América con una capacidad para 11.000 personas. Básicamente, dedicado a espectáculos masivos y eventualmente competiciones de charrería.