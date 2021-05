Duque retira impopular reforma tributaria del Congreso

BOGOTÁ (AP) — El presidente Iván Duque solicitó el domingo el retiro de una impopular reforma tributaria en Colombia, un anuncio que no apaciguó del todo las protestas en las calles de la capital y otros puntos del país.

En una declaración divulgada en Twitter por la presidencia colombiana, Duque pidió tramitar de manera urgente una nueva iniciativa que sea fruto del “consenso y evitar incertidumbre financiera” en un momento en que el país sudamericano sigue padeciendo la pandemia del coronavirus.

“La reforma no es un capricho, la reforma es una necesidad", manifestó el mandatario al dar marcha atrás al proyecto presentado por el Ministerio de Hacienda. “Retirarla o no no era la discusión; la verdadera discusión es poder garantizar la continuidad de programas sociales”.

Horas después de la declaración presidencial volvió a haber manifestaciones en las calles. Algunas eran de ciudadanos que festejaban el retiro de la reforma, mientras que otras eran de grupos aún insatisfechos que salieron a rechazar la represión de las protestas por parte de los cuerpos de seguridad.

Algunos grupos celebraron en la Plaza Bolívar en el centro de Bogotá y otros lo hicieron en motocicletas. En otras partes de la capital también hubo movilizaciones.

"Lo esperábamos pero realmente no quedamos tranquilos, no sabemos qué pase", dijo a The Associated Press Ángela López, quien vestía la camiseta de la selección de fútbol de Colombia mientras se desplazaba junto a una multitud que gritaba “¡Viva el paro nacional!” y condenaba la represión.

“No sabemos qué otra propuesta tenga, qué otro nombre se le dé a esta situación. Nos preocupan muchas otras cosas más que todavía no están contempladas en este cambio", agregó López.

Una manifestante llevaba una pancarta en que la que se leía: “Los hambrientos piden pan, plomo les dan la milicia”.

Las manifestaciones durante la semana se tornaron violentas particularmente en ciudades como Bogotá, Cali y Pasto, en el centro y el oeste del país. La Policía Nacional reportó el viernes 185 personas capturadas y 209 policías heridos, cinco de los cuales sufrieron quemaduras en los disturbios en Pasto.

Fue un giro importante el de Duque. El viernes, el gobernante se dijo dispuesto a modificar la reforma, como en el punto del impuesto del 19% a los servicios públicos para los estratos sociales medios y altos, los servicios funerarios y la gasolina, aunque descartó retirarla bajo el argumento de que es necesaria para mantener subsidios a los más vulnerables durante la pandemia.

El gobierno sostiene que necesita el recaudo debido al déficit fiscal del país, el cual estima fue de 7,8% del producto interno bruto en 2020 y de 8,6% para 2021.

El Directorio Ejecutivo del Fondo Monetario Internacional confirmó el viernes que Colombia continúa satisfaciendo los criterios de acceso a los recursos de la Línea de Crédito Flexible porque tiene políticas sólidas que afianzará mediante la reforma tributaria.

En su declaración, Duque detalló que entre las iniciativas para la nueva reforma figuran medidas temporales como una sobretasa de renta a las empresas, un impuesto al patrimonio y una sobretasa de renta a las personas de mayores ingresos, así como “profundizar” programas de austeridad estatal, entre otras.

“No habrá ningún incremento del IVA (impuesto al valor agregado) para bienes ni servicios”, aseguró.