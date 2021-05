Deberes hechos y nuevas ilusiones en la sexta visita del Athletic a Sevilla

Sevilla/Bilbao, 2 may (EFE).- El Sevilla, a falta de cinco jornadas, afronta en el Sánchez Pizjuán un partido ya con los deberes hechos al tener asegurada una nueva participación en la Liga de Campeones, pero ahora le surge la ilusión de luchar por el título, aunque para ello debe ganar a un Athletic que visita esta temporada por sexta vez la capital andaluza y, en esta ocasión, con opciones de engancharse a los puestos europeos.

El equipo de Julen Lopetegui aseguró la cuarta plaza de la tabla con el triunfo del pasado domingo ante el Granada (2-1), objetivo marcado a principios de curso, con lo que la misión hasta la conclusión del torneo es afrontar cada partido al máximo y esperar a ver hasta dónde puede llegar.

La primera de estas citas es el lunes, que cierra la trigésima cuarta jornada de La Liga Santander y en la que se mide al equipo que dirige el extécnico sevillista Marcelino García Toral, que ha hecho de Sevilla su segunda casa esta campaña, aunque se estrena en el estadio de Nervión después de medirse en el Benito Villamarín dos veces al Betis (LaLiga y cuartos de la Copa) y en La Cartuja al Barcelona en la Supercopa de España y en las dos finales de la Copa del Rey a la Real Sociedad y otra vez al Barça.

Lopetegui ha tenido toda la semana para preparar el partido pero llega con algunas incógnitas en su alineación después de una apretada y exigente temporada en la que hasta hace poco competía en tres torneos, y por ello este domingo desveló en su comparecencia de prensa que hasta el lunes, en el que tiene fijada otra sesión de trabajo matinal, no valorarán el estado físico de varios futbolistas y su posible participación.

El preparador guipuzcoano no tiene a ningún jugador de baja por sanción, pero sí a tres titulares en la defensa apercibidos de suspensión por acumulación de amonestaciones, casos del lateral derecho Jesús Navas, el central francés Jules Koundé y el lateral izquierdo argentino Marcos Acuña.

Koundé, además, se retiró hace dos jornadas en la segunda parte del encuentro de Valencia ante el Levante (0-1) por una dolencia muscular aunque después jugó todo el partido frente al Granada, pero esta semana no ha podido ejercitarse con normalidad junto el resto de la plantilla y parece duda para el lunes, como ha reconocido propio Lopetegui.

El Athletic del futuro, el que está probando Marcelino García Toral desde el varapalo de las dos finales de Copa del Rey perdidas precisamente en la capital hispalense, sigue en su papel de juez de LaLiga con su visita al Sánchez Pizjuán.

Después de derrotar al líder Atlético de Madrid hace una semana y dar vida al Valladolid en su pelea por descenso tres días después, en ambas ocasiones en San Mamés, el conjunto vasco mide el excelente momento de forma y la ambición de un Sevilla de Julen Lopetegui arrollador y metido de lleno en la lucha por el título liguero.

En principio, se espera en Nervión un Athletic en la línea de los últimos partidos, con los jóvenes Asier Villalibre, Jon Morcillo y Oihan Sancet junto a Alex Berenguer en ataque ante la lesión del capitán Iker Muniain y las bajas prestaciones en las posiciones más adelantadas de Raúl García e Iñaki Williams.

Una caída en el rendimiento de las dos referencias ofensivas rojiblancas que estalló en las dos finales de abril en La Cartuja ante la Real Sociedad y el Barcelona.

La suplencia de Williams y la titularidad de Villalibre la ha adelantado ya Marcelino, que no ofrecerá la convocatoria para el encuentro hasta este lunes, día de partido, por la mañana.

Junto a Muniain, seguirán siendo bajas Ander Capa, lesionado para lo que queda de temporada, y parece que también Yuri Berchiche, a quien está relevando a buen nivel Mikel Balenziaga.

Por lo demás, Marcelino ya tiene disponible a Yeray Álvarez y recupera a Unai Vencedor, otro de los jóvenes prometedores que fue baja ante el Valladolid por acumulación de tarjetas. Aunque no está claro que ambos vuelvan a un once en el que podrían seguir Unai Nuñez y Unai López, en buena línea en los últimos partidos.

- Alineaciones probables:

Sevilla: Bono; Jesús Navas, Sergi Gómez, Diego Carlos, Acuña; Fernando, Joan Jordán; Suso, Papu Gómez, Ocampos; y En-Nesyri.

Athletic: Unai Simón; De Marcos, Unai Nuñez, Íñigo Martínez, Balenziaga; Berenguer, Unai López, Dani García, Morcillo; Sancet y Villalibre.

Árbitro: Jesús Gil Manzano (Comité Extremeño).

Estadio: Ramón Sánchez Pizjuán.

Hora: 21.00 (CET) (19.00 GMT).

---------------------

Puestos: Sevilla (4º. 70 puntos). Athletic (9º. 42 puntos).

La clave: El Sevilla, con el objetivo cumplido de jugar otra vez la próxima temporada la Liga de Campeones, debe mantener la concentración y evitar la presión ante la posibilidad de lograr cotas mayores. El Athletic, con las opciones de clasificarse para un torneo europeo algo alejadas, debe arriesgar en el Sánchez Pizjuán para sorprender al rival.

El dato: Marcelino García Toral, exentrenador del Sevilla y actual técnico del Athletic Club de Bilbao, ha ganado en sus dos últimas visitas al feudo sevillista, donde anteriormente había cosechado seis derrotas y un empate.

La frase:

Lopetegui (entrenador del Sevilla) desea que el equipo haga valer su "motivación e ilusión".

Marcelino (entrenador del Athetic) dice que "es emocionante que cuatro equipos luchen por el título, beneficia a LaLiga".

El entorno: El Athletic juega su sexto partido de la temporada en Sevilla, aunque visita por primera vez el Sánchez Pizjuán, después de medirse en el Benito Villamarín dos veces al Betis (LaLiga y cuartos de la Copa) y en La Cartuja al Barcelona en la Supercopa de España y en las dos finales de la Copa del Rey a la Real Sociedad y otra vez al Barcelona.

--------------------------