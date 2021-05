Cuba comienza mayo con 1.071 nuevos positivos de covid y 10 decesos más

Varias personas caminan el 27 de abril de 2021 con tapabocas frente a la cafetería La Pelota, en La Habana (Cuba). EFE/ Ernesto Mastrascusa

La Habana, 2 may (EFE).- Cuba inició mayo con 1.071 nuevos diagnósticos positivos de covid-19 y 10 decesos más, según informó este domingo el Ministerio de Salud Pública (Minsap).

El sábado, se procesaron 22.237 muestras PCR que arrojaron 1.039 contagios autóctonos y 32 casos importados detectados en viajeros procedentes de Rusia (27), India (2), España (1), Colombia (1) y Francia (1).

La isla acumula un total de 108.693 casos confirmados de covid y 664 muertes desde que declaró el inicio de la pandemia hace un año.

En los hospitales de la isla permanecen ingresadas 21.916 personas. De ellas, 3.615 son sospechosas de estar infectadas con el coronavirus, 12.667 están en vigilancia epidemiológica y 5.634 son enfermos activos, de los que 42 están reportados en estado crítico y 71 graves.

Cuba -donde viven 11,2 millones de personas- tiene en este momento una tasa de incidencia de la enfermedad de 141,3 casos confirmados por 100.000 habitantes.

Por provincias, La Habana, la zona más poblada de la isla, presenta la incidencia más alta del país con 446,9. Le siguen Mayabeque (134,1) y Matanzas (218,9).

De hecho, estas tres provincias occidentales registraron la víspera 658, 72 y 52 nuevos pacientes de covid, respectivamente.

La Habana -con 2,2 millones de habitantes- prevalece como epicentro de la pandemia por lo que rige un toque de queda nocturno desde febrero y permanecen cerrados los centros educativos, restaurantes, bares y playas, entre otras medidas para intentar controlar los contagios.

La escasez derivada de la crisis económica, no obstante, obliga a que la gente salga a la calle y haga largas colas para adquirir productos básicos.

Cuba desarrolla cinco candidatos vacunales contra el coronavirus y el más avanzado de ellos, Abdala, se convirtió el sábado en el primero en concluir la tercera y última fase de los ensayos clínicos, iniciados en marzo en la zona oriental del país.

Otro de los candidatos, Soberana 02, está en la tercera etapa de los ensayos clínicos para evaluar su eficacia.

En paralelo, están en marcha "estudios de intervención controlada" en La Habana y la región oriental para administrar de forma masiva esas dos fórmulas, incluyendo a 1,7 millones de personas en la capital.

Estos fármacos no tienen aún la autorización de uso de emergencia o registro, cuestión que las autoridades esperan lograr en junio a partir de los resultados preliminares de la última etapa de pruebas de Abdala y Soberana 02.

El Gobierno cubano no ha adquirido vacunas en el mercado internacional ni forma parte del Mecanismo Covax creado con el auspicio de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para favorecer un acceso equitativo a la inmunización en naciones de ingresos medios y bajos.