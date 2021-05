Consumidores de marihuana acusan a Senado de dejar regulación en el limbo

Una activista se disfraza hoy de hoja de cannabis durante una protesta frente a la Suprema Corte de Justicia, en Ciudad de México (México). EFE/ Mario Guzmán

Ciudad de México, 1 may (EFE).- Unos 100 consumidores de marihuana y activistas marcharon este sábado en esta capital para acusar a los senadores mexicanos de dejar en el limbo la ley que regula el consumo lúdico de marihuana en este país.

El Congreso de México tenía hasta el 30 de abril para regular el consumo lúdico de la marihuana después de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declarara inconstitucional su prohibición en 2019.

Precisamente la llamada "Caminata cannábica pacífica" transcurrió desde las instalaciones del Senado mexicano, donde activistas y consumidores mantienen un plantón desde hace más de un año, hasta llegar al Zócalo capitalino e instalarse frente a la Corte.

"Tuvieron casi un mes para discutirla y legislar pero no lo hicieron, sólo nos dieron 'pan y circo', nos están dando la espalda, nos quieren dejar en limbo y piensan que la regulación no importa", dijo un portavoz del Plantón 420, que se encuentra junto al Senado mexicano y que encabezó la movilización.

El viernes, el senador mexicano Ricardo Monreal, quien ha dicho que es necesario "hacer una buena ley" que resuelva los problemas planteados por colectivos, ciudadanos, consumidores, industriales y la sociedad en general, señaló que el tema "probablemente vayan a un periodo extraordinario" y se está trabajando.

"Tenemos que sacarlo, aunque regresemos la minuta a la Cámara de Diputados. Estoy convencido de que es importante aprobar esa la ley federal que regula el uso de la cannabis", apuntó.

Durante la movilización algunos consumidores fumaron cigarrillos de marihuana y tras su recorrido ratificaron que la futura ley los criminaliza ya que prevé multas y penas de cárcel por poseer más de 28 gramos.

La Suprema Corte de Justicia ordenó en 2019 regular el consumo lúdico de la marihuana en México, pues considera inconstitucional su prohibición, pero la iniciativa se encuentra estancada en el Senado mexicano.

Una primera versión del texto fue aprobada por el Senado el 19 de noviembre del año pasado, pero el 10 de marzo fue modificada por la Cámara de Diputados y regresó de nuevo el Senado.

Los senadores no están de acuerdo en varias modificaciones hechas por los diputados, por lo que pidieron a la Suprema Corte una nueva prórroga del plazo para aprobar la ley, que venció el 30 de abril.

Para muchos consumidores y activista, la prórroga era innecesaria y era urgente que avanzara para que finalmente el consumo lúdico de marihuana sea legal en el país, que sería el tercero del mundo en tener este tipo de ley, tras Uruguay y Canadá.

El proyecto permite portar hasta un máximo de 28 gramos de cannabis y prevé un sistema de licencias para cultivar hasta ocho plantas en casa, fundar asociaciones de fumadores, así como producir y vender marihuana y cáñamo industrial.

Frente a la Corte, los activistas y consumidores prepararon y repartieron atole de cannabis, un bebida caliente con masa de maíz, agua y marihuana.