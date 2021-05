CARMEN VILLALOBOS arrasa en Instagram con sus últimas 5 publicaciones en redes

CARMEN VILLALOBOS (@cvillaloboss) ha realizado en las últimas horas una serie de publicaciones en su cuenta de instagram de las que nadie deja de hablar. Los 5 posteos de historias y fotografías, alcanzaron más de 975.654 de interacciones entre sus más fieles seguidores.

Los posts más relevantes son:





Quien más con ganas de playita/piscina/solecito 👙☀️🌊? Levanten la mano 🙋🏻‍♀️





Arrancando esta súper semana con pie derecho mi gente bonita! Vamos con toda la actitud a seguir cumpliendo nuestros sueños, no te desmotives, no desfallezcas, no permitas que nada ni nadie te diga que no puedes!!! Ningún camino es fácil, pero disfruta tu proceso, por es solo TUYO de nadie más 💪🏼! Besotes 😻❤️💋 Photos by @ferriveraruiz 🔥🔥🔥





Grabando con estas guapuras 😎 ! Que bien la pasamos 💣💣💣 Los quiero cocoshos 💖 ! @mabelmoreno1 @willevy @cafeconaroma 💖 Pronto por @telemundo y @canalrcn





Que tengan una súper semana mi gente linda ❤️❤️! Yo feliz porque cada día se acerca el estreno de @cafeconaroma aquí en colombia por @canalrcn y en Estados Unidos por @telemundo 😍! Un cafecito para arrancar este día☕️? #luciasanclemente #cafeconaroma





Arrancando mi día con mucho color y actitud..porque aunque hayan muchas cosas pasando a nuestro alrededor, de nosotros depende seguir adelante con todo el perrenque 💪🏼💪🏼💪🏼💪🏼! Besitos 😘😘😘

Carmen Villalobos nació el 13 de julio de 1983 en Barranquilla, Colombia. Su carrera en los escenarios comenzó en 1999 cuando debutó en el programa infantil colombiano Club 10.

Más adelante, la artista se inició en las telenovelas con una participación en Amor a la plancha, seguida por Dora la celadora. Sin embargo la telenovela Sin Senos no hay Paraíso es con quien más se la identifica.

En mayo del 2011, comenzó a grabar la telenovela Mi corazón insiste donde alcanza el papel protagónico junto a Jencarlos Canela, actuando además junto a estrellas como Angelica María, Ana Layevska, Augusto Di Paolo, entres otros.

La formacion actoral de Carmen Villalobos fue reforzada en la Fundación teatral Julio César Luna, destacándose en obras como Taxi 2, Nos vamos o nos venimos y Todos Podemos Cantar.