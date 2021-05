Carla Vigo nos asegura que quiere ser actriz, pero no quiero protagonismo en los medios

02/05/2021 CARLA VIGO EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES



MADRID, 2 (CHANCE)



Carla Vigo está de actualidad porque ha concedido una entrevista a una revista de tirada nacional en la que explica que no le gusta hablar de su familia porque nunca lo ha hecho y desvela que quiere ser actriz. Este fin de semana la hemos visto disfrutar de la capital con amigos, entre ellos, Amor Romeira, cantante y colaboradora de televisión.



Cuando le hemos preguntado a Carla Vigo por su vida en general, hemos notado a la sobrina de la Reina Letizia muy tímida ante las cámaras y sobre todo muy nerviosa... y es que hay que tener en cuenta que le ha venido de golpe el protagonismo en los medios de comunicación y no está acostumbrada a ello.



Después de haber colgado una fotografía con Mario Casas, Carla nos ha asegurado que ha hablado con él y que su sueño es ser actriz, pero no nos ha dado más detalles. Menos mal que Amor Romeira estaba a su lado para comentarnos que todavía se tiene que acostumbrar a las cámaras de la prensa y que ella le ha aconsejado que se debe llevar bien con los medios de comunicación porque hay que cuidar estas relaciones.



Aún así, Carla Vigo se ha mostrado muy tímida, pero nos ha transmitido mucha ternura porque no quiere ser protagonista de nada, de hecho nos ha asegurado que todavía no la reconocen por la calle y tampoco es que ella quiera.