Cardenal hondureño crítica a quienes buscan enriquecerse en medio de pandemia

Tegucigalpa, 2 may (EFE).- El cardenal de Honduras, Óscar Andrés Rodríguez, criticó este domingo la codicia, el robo y a quienes buscan "enriquecerse" alterando el precio de insumos necesarios para enfrentar la emergencia sanitaria causada por la pandemia de la covid-19.

"Estamos todos empeñados en este gran esfuerzo de poder vencer la pandemia, pero cómo lo estamos haciendo. Si estamos unidos a Jesús lo vamos a lograr”, comenzó diciendo Rodríguez en una homilía celebrada en la basílica menor de Tegucigalpa.

Aseguró que hay personas que sólo buscan "enriquecerse aún en tiempo de tanto sufrimiento, alterando los precios de estos insumos (...) tan necesarios para combatir la difusión del virus" en el país centroamericano.

Honduras registra 5.318 fallecimientos y más de 213.000 contagios por coronavirus desde marzo de 2020, cuando se reportaron los primeros dos casos, según cifras del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager).

"Si andamos buscando sólo a ver cómo un pequeño grupo se quiere enriquecer con esto, con el sufrimiento, con el dolor, verdaderamente no estamos unidos a la cepa y por eso está quedando un vacío, está quedando una tristeza, una desesperanza", subrayó el religioso.

El cardenal hondureño lamentó que muchas personas "simplemente son como leña para fuego" y cuestionó que el mundo "de hoy, marcado por la injusticia, la violencia, por una economía sin rostro, necesita esta vida que Jesús nos ofrece en el evangelio".

Sin embargo, añadió, "la inhibición y la pasividad ante tanta injusticia, no ponen de relieve una falta de relación viva con el Señor Jesús Resucitado, tendremos que hacernos esta pregunta”.

Rodríguez destacó que el papa Francisco abrió en la víspera una "maratón de oración" por el fin de la pandemia que se repetirá cada día de mayo en santuarios del mundo.

El sumo pontífice ha "pedido que ore con el santo rosario para pedir que se aleje de nosotros este coronavirus y nos acaba de decir en el evangelio: si pedimos con fe, estamos seguros que lo vamos a conseguir, por consiguiente, pidamos, oremos con fe, asociémonos a esta gran campaña de oración mundial y prometamos que nos mantendremos siempre unidos al Señor Jesús", enfatizó el cardenal hondureño.