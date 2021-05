Brady deja en evidencia a Ostapenko

La tenista estadounidense Jennifer Brady durante su partido ante la letona Jelena Ostapenko en el Mutua Madrid Open de tenis disputado en la Caja Mágica. EFE/JuanJo Martín

Madrid, 2 may (EFE).- La estadounidense Jennifer Brady impuso su condición de undécima favorita ante la letona Jelena Ostapenko (6-2 y 6-1) para alcanzar los octavos de final del Mutua Madrid Open.

La norteamericana, finalista del Abierto de Australia esta temporada y con el título de Lexington del pasado año como único bagaje sobresaliente en su historial, no dio opción alguna a la vencedora de Roland Garros del 2017 que desde que ganó en Luxemburgo hace dos temporadas no ha vuelto a brillar.

Ostapenko ha caído hasta el puesto 50 del ránking y apenas resistió durante una hora y siete minutos, lo que tardó Brady en cerrar el partido.

La estadounidense se enfrentará en octavos a la rusa Anastasia Pavlyuchenkova que eliminó a la checa Karolina Pliskova, sexta cabeza de serie, por 6-0 y 7-5.