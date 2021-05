Bolsonaro anuncia la liberación en Rusia de un exchófer del futbolista Fernando

En la imagen un registro del presidente de Brasil, Jair Bolsonaro (c), en Brasilia (Brasil). EFE/Joédson Alves/Archivo

Brasilia, 2 may (EFE).- El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, anunció este domingo la liberación de un ciudadano brasileño detenido desde hace dos años en Rusia, exchófer del futbolista Fernando Martins y quien estaba acusado de tráfico de drogas al serle incautado en el aeropuerto de Moscú una substancia prohibida en ese país.

"Voy a dar una noticia que le interesa a todos los brasileños: Después de una larga negociación, el Gobierno ruso anunció la libertad de Robson (Oliveira), que trabajaba con el futbolista Fernando, y quiero agradecer al Gobierno ruso por haberlo liberado", manifestó Bolsonaro en un video a través de sus redes sociales.

Al lado del canciller Carlos Alberto França y de otros políticos, Bolsonaro señaló que la droga que le fue incautada a Oliveira "era de uso permitido en Brasil, un medicamento, pero que es prohibido en Rusia" y, por el gesto ruso, extendió su agradecimiento "al presidente (Vladimir) Putin y a los embajadores de Rusia y Brasil".

En la gestión ante el Gobierno de Rusia, de acuerdo con el mandatario, participaron también diputados miembros de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso y, en la parte deportiva, el experimentado futbolista Felipe Melo, capitán del Palmeiras y quien se ha convertido en una especie de portavoz del gremio de jugadores.

Según Bolsonaro, Oliveira, que podía haber sido condenado a 20 años de prisión, deberá retornar al país el próximo jueves.

En el video, Bolsonaro divulgó imágenes de una conversación telefónica con el propio Oliveira durante la visita este domingo a la prisión del embajador brasileño en Moscú para comunicarle la noticia sobre su liberación.

El detenido era empleado particular del futbolista brasileño Fernando Martins, quien en la época del arresto se desempeñaba como jugador del club Spartak de Moscú, desde el que pasó a mediados de 2019 al Beijing Guoan chino.

Martins comenzó su carrera en el Gremio de Porto Alegre y también jugó en el club Shakhtar Donetsk ucraniano y la Sampdoria de Italia antes de llegar al equipo ruso.

Oliveira fue arrestado en un aeropuerto moscovita en febrero de 2019 con dos cajas de un remedio que contiene metadona, sustancia que es considerada ilícita en Rusia, por lo que fue acusado de tráfico internacional de drogas.

El remedio le fue pedido por Fernando Martins para su suegro, que estaba con él en Moscú, y después del incidente la familia de Oliveira acusó al futbolista de haber "abandonado" al chófer y no haber asumido ante las autoridades rusas la pertenencia del medicamento.