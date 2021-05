Andy Ruiz se recupera de una caída y vence a Chris Arreola por voto unánime

En la imagen el mexicano Andy Ruiz, excampeón mundial de peso pesado. EFE/Miguel Sierra/Archivo

Redacción Deportes, 1 may (EFE).- El mexicano Andy Ruiz, excampeón mundial de peso pesado, se recuperó de un conteo de protección en el segundo asalto para derrotar este sábado por votación unánime a Chris Arreola en un pleito eliminatorio.

En un combate entre mexicanos-estadounidenses en Carson, California, Ruiz ganó con tarjetas a su favor por 118-109, 118-109 y 117-10, en una pelea en la que dejó dudas en su reaparición tras haber perdido sus fajas mundiales en diciembre del 2019.

Ruiz llevó la iniciativa en el primer asalto ante un Arreola con la guardia cerrada que no sufrió daños.

En el segundo el excampeón mundial salió confiado, se fue encima del gigante Arreola, pero fue detenido por una derecha que lo derribó y llevó al juez a hacerle una cuenta de protección.

Aunque ganó la pelea, a partir de ahí, Andy mostró cautela, avisado de la pegada de Arreola, que a los 40 años no desentonó, aunque basó su tren de pelea más en la defensa.

El tercero y cuarto segmento fueron parejos. En el tercero Ruiz cerró mejor, pero en el cuarto se vio parado, sin su acostumbrada velocidad.

Chris Arreola pegó un par de buenos impactos en el quinto ante un contrario que, como en el tercer round, buscó impresionar a los jueces con un mejor cierre.

Al llegar a la mitad el pleito, ninguno de los dos rivales tenía ventaja clara. Lo bueno para Andy Ruiz fue que mostró otra vez su 'jab' y se vio más animado.

Arreola se quejó de molestias en un hombro y en la segunda parte se vio superado, aunque su rostro terminó limpio y pocas veces fue estremecido por la derecha del excampeón.

Ruiz, de 31 años, dio la gran sorpresa del pugilismo mundial en los últimos años al vencer por nocaut al inglés Anthony Joshua en junio del 2019, pero medio año después se presentó fuera de forma en la pelea revancha y perdió las fajas de cuatro organizaciones.

Hace unos meses el peleador se incorporó al equipo de Eddy Reynoso, entrenador del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, mejor púgil libra por libra del momento, y, aunque bajó varios kilos de peso, no se vio en la forma deportiva esperada ante un veterano como Arreola.

El "Destroyer" Ruiz llegó a 34 triunfos, 22 por la vía rápida, con dos derrotas, y Arreola sufrió su séptima derrota, con 38 triunfos, 33 por la vía rápida y un empate.

Con la victoria, Andy Ruiz dio un paso adelante en busca de una oportunidad para disputar un título mundial, ya sea contra Joshua, monarca de la Asociación Mundial, la Federación Internacional y la Organización Mundial, o contra el también inglés Tyson Fury, campeón del Consejo Mundial.EFE

